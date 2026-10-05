Công ty Medochemie bị phạt 155 triệu đồng vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định

Cục Quản lý Dược vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông), có trụ sở tại phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh.

Theo quyết định, doanh nghiệp đã nhập khẩu 2 nguyên liệu làm thuốc từ các cơ sở cung cấp không thuộc trường hợp được phép cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam.

Hai nguyên liệu vi phạm gồm Levofloxacin hemihydrate do Ningbo Apeloa Imp. & Exp. Co., Ltd cung cấp và Acyclovir do Xiamen Fine Chemical Import and Export Co., Ltd cung cấp. Cả hai nhà sản xuất đều tại Trung Quốc.

Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) hiện có 2 nhà máy tại TP Hồ Chí Minh.

Cục Quản lý Dược xác định doanh nghiệp thực hiện hành vi vi phạm nhiều lần, là tình tiết tăng nặng. Với vi phạm trên, công ty bị phạt 155 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, doanh nghiệp bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược số 1510/HCMCCHND của bà Đỗ Thị Ngọc Trâm, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược tại cơ sở sản xuất thuốc số 1, trong thời hạn 8 tháng.

Cục Quản lý Dược cũng buộc công ty đưa các lô nguyên liệu vi phạm ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất. Trường hợp không thực hiện được, doanh nghiệp phải tiêu hủy theo quy định.

Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) hiện có 2 nhà máy tại TP Hồ Chí Minh. Nhà máy 1 đặt tại số 40 VSIP II, đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, phường Bình Dương; nhà máy 2 đặt tại số 10, 12 và 16 VSIP II-A, đường số 27, Khu công nghiệp VSIP IIA, phường Vĩnh Tân, TP Hồ Chí Minh.