Công ty mẹ Muji thừa nhận lỗ hổng bảo mật, hơn 1 triệu dữ liệu thẻ tín dụng có thể bị lộ

Tại buổi họp báo ở Tokyo, Chủ tịch Satoshi Shimizu đã xin lỗi về vụ tấn công mạng. Ông cho biết khoảng 1,09 triệu dữ liệu thẻ tín dụng của khách hàng đăng ký Muji Card từ tháng 7/2021 trở về trước có thể đã bị rò rỉ. Ngoài ra, dữ liệu của khoảng 440.000 khách hàng đặt hàng và thanh toán khi nhận hàng cũng có thể bị lộ.

Theo công ty, dữ liệu thẻ gồm đầy đủ 16 số của các thẻ đã hết hạn, đã hủy và cả thẻ vẫn còn hiệu lực. Công ty cũng cho biết các số thẻ này khi được lưu trữ chưa được mã hóa hay bảo vệ đúng cách.

Ông Shimizu nói những thông tin thẻ lẽ ra phải được xóa nhưng vẫn còn nằm trong cơ sở dữ liệu, đồng thời thừa nhận có sai sót trong cách xử lý thông tin khách hàng. Ông cho biết công ty sẽ xây dựng cơ chế để không lưu giữ những thông tin không cần thiết.

Cửa hàng trực tuyến của Muji bị tấn công theo kiểu dò mật khẩu hàng loạt, trong đó kẻ tấn công thử đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu lấy từ những vụ rò rỉ dữ liệu không liên quan đến Ryohin Keikaku.

Trước đó, ngày 30/10, công ty cho biết việc truy cập trái phép vào ứng dụng MUJI có thể đã làm lộ tới 27,26 triệu hồ sơ khách hàng.

Ryohin Keikaku đang điều tra xem thông tin có thể bị rò rỉ đã bị lạm dụng hay chưa. Nếu xác nhận có thiệt hại, công ty sẽ liên hệ riêng với từng khách hàng bị ảnh hưởng. Công ty cũng dự kiến chi trả phí cấp lại thẻ tín dụng cho những thẻ có thể bị ảnh hưởng.

Hiện công ty đã tạm ngưng cửa hàng trực tuyến chính thức và một số chức năng của ứng dụng để tăng cường bảo mật. Thời điểm mở lại cửa hàng trực tuyến vẫn chưa được quyết định.