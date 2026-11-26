Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital - công ty mẹ trực tiếp của CTCP Chứng khoán Thành Công (TCSC, HOSE: TCI) đã đăng ký bán ra 5,8 triệu cổ phiếu TCI nhằm mục đích cơ cấu, giảm tỉ lệ sở hữu xuống dưới 50%.

Hiện tại, Đầu tư Sài Gòn 3 Capital đang nắm giữ 62,5 triệu cổ phiếu TCI, tương đương 54,06% vốn điều lệ của Chứng khoán Thành Công. Nếu giao dịch diễn ra thành công, lượng nắm giữ của tổ chức này sẽ lùi về mức 56,7 triệu đơn vị, hạ tỉ lệ sở hữu xuống còn 49,04%. Đồng nghĩa là TCSC sẽ rời khỏi danh sách công ty con của Đầu tư Sài Gòn 3.

Các giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 1/12 đến ngày 30/12/2026.

Đầu tư Sài Gòn 3 Capital là đơn vị thành viên thuộc CTCP Đầu tư SGI Holdings (UPCoM: SGI). Hồi tháng 4/2026, Hội đồng quản trị SGI đã thông qua nghị quyết thống nhất chủ trương thoái toàn bộ phần vốn tại Chứng khoán Thành Công.

Trước đó, trong giai đoạn tháng 6 và tháng 7/2026, Sài Gòn 3 Capital từng đăng ký bán 21,6 triệu cổ phiếu TCI (18,65%) nhưng chỉ khớp lệnh thành công khoảng 851.000 cổ phiếu (0,74%) do diễn biến thị trường chưa thuận lợi.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TCI liên tục giao dịch thấp hơn mệnh giá kể từ giữa tháng 8 đến nay. Chốt phiên 25/11, thị giá TCI dừng ở mức 9.300 đồng/cổ phiếu. Đây là vùng giá thấp nhất của mã kể từ tháng 3/2026 và giảm khoảng 25% so với mức đỉnh thiết lập hồi tháng 6.

Tạm tính theo thị giá kết phiên 25/11, công ty thuộc hệ sinh thái SGI Holdings có thể thu về gần 54 tỷ đồng nếu hoàn tất đợt thoái vốn này.

Diễn biến thị giá mã TCI trong thời gian gần đây (Ảnh: TradingView).

Về động thái thoái vốn tại các đơn vị liên quan, TCSC đã chuyển nhượng toàn bộ gần 1,87 triệu cổ phiếu CTCP Bông Bạch Tuyết (BBT) vào tháng 7/2026, tương đương 9,53% vốn điều lệ, cho SGI Holdings với giá trị 18,7 tỷ đồng.

Trước đó, công ty chứng khoán này cũng đã chuyển giao toàn bộ phần vốn tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công (TCAM) và Quỹ đầu tư Thành Công (TCIF) về lại SGI.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính quý III/2026 của TCSC, doanh thu hoạt động quý của công ty đạt 63,05 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 106,45 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 195,15 tỷ đồng, thấp hơn mức 232,51 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025. Lợi nhuận sau thuế quý III/2026 đạt 5,47 tỷ đồng, giảm gần 10 lần so với 53,77 tỷ đồng cùng kỳ. Theo đó, tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng 2026 chỉ đạt 39,8 tỷ đồng, so với mức 90,1 tỷ đồng năm trước.

Kết quả kinh doanh kém sắc trên chủ yếu đến từ sự sụt giảm ở mảng kinh doanh cốt lõi khi doanh thu môi giới lao dốc khoảng 71%. Nguồn thu từ các khoản cho vay và phải thu đạt 16,5 tỷ đồng, giảm gần 30% so với cùng kỳ. Ngoài ra, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng giảm 34,2%, xuống còn 7,7 tỷ đồng.