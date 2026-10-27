Công ty mẹ Facebook sắp thực hiện thương vụ lịch sử

Meta Platforms vừa khởi động đợt phát hành cổ phiếu với tổng giá trị 35 tỷ USD bao gồm cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi. Bên cạnh đó, công ty mẹ Facebook còn hé lộ kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo giá thị trường với giá trị lên tới 60 tỷ USD, theo Reuters.

Kế hoạch huy động vốn khổng lồ

Kế hoạch huy động vốn "khủng" của Meta đã thu hút sự tham gia của nhiều “ông lớn” công ty. Cụ thể, các hãng sản xuất chip hàng đầu thế giới gồm Nvidia, AMD và Broadcom đã chi 5 tỷ USD để sở hữu cổ phiếu loại A của công ty. Động thái này cho thấy quyết tâm của Meta để mở rộng cơ sở hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong khi đó, chương trình bán cổ phiếu quy mô lớn tiếp theo dự kiến triển khai ngay sau khi cổ phiếu loại C không có quyền biểu quyết chính thức lên sàn vào quý I/2027. Tuy nhiên, lịch trình chi tiết và các điều khoản của kế hoạch này vẫn đang được hoàn thiện.

Đợt phát hành cổ phiếu phổ thông loại C vào tháng 1/2027 thực chất là một đợt chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1. Động thái này nhằm mục đích tài trợ cho các thương vụ M&A và giữ chân nhân tài, đồng thời vẫn bảo đảm quyền kiểm soát của CEO Mark Zuckerberg.

Ngoài ra, Meta đã đồng ý cấp cho Zuckerberg cổ phiếu loại C để nhà sáng lập này có thể bán ra nhằm chi trả khoản thuế tài sản tỷ phú tiềm năng tại California, đổi lại cam kết giữ chân nhà sáng lập này tiếp tục gắn bó với bang California.

Sự tham gia của các nhà sản xuất chip lớn vào đợt huy động vốn này đang dấy lên những lo ngại về hiện tượng dòng vốn tuần hoàn ngày càng tăng trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo. Các nhà cung cấp chip đang tài trợ cho chính khách hàng lớn nhất của mình để duy trì tốc độ phát triển.

Trong khi đó, Meta vẫn đang rót lượng lớn vốn cho hệ thống chip và trung tâm dữ liệu nhằm củng cố vị thế, cạnh tranh trực diện với những đối thủ sừng sỏ như OpenAI hay Anthropic.

Giới phân tích vẫn thận trọng, các chuyên gia của William Blair dự báo các nhà đầu tư sẽ tiếp tục đặt câu hỏi về nguồn tài chính và khả năng huy động vốn của hãng trong tương lai.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng khoản tài trợ này phần nào củng cố niềm tin mạnh mẽ của Meta vào tiềm năng sinh lời dài hạn từ AI, đồng thời minh chứng cho thực tế rằng cuộc chơi này ngày càng ngốn những nguồn vốn khổng lồ.

Meta cùng nhiều tập đoàn công nghệ khác đang phải chạy đua huy động vốn để tài trợ cho các hoạt động AI. Ảnh: Reuters.

Thương vụ huy động vốn mới cũng đánh dấu bước chuyển dịch lớn, khi các "ông lớn" công nghệ giờ đây đang ngày càng phụ thuộc vào thị trường nợ và các đợt phát hành cổ phiếu để tài trợ cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), thay vì chỉ dựa vào nguồn tiền mặt tự có như trước đây.

Trước đó, hồi đầu năm, Alphabet cũng từng nâng quy mô đợt phát hành cổ phiếu lên mức 84,75 tỷ USD. SpaceX thì công bố thỏa thuận chiến lược khi một công ty con của Apollo Global Management sẽ đứng ra mua chip AI và phần cứng máy chủ rồi cho công ty này thuê lại, với tổng giá trị thanh toán gốc khoảng 40 tỷ USD.

Đánh đổi lớn cho sự tăng trưởng nhanh

Đằng sau những thương vụ gọi vốn quy mô lớn, Meta đã cam kết sẽ chi khoảng 825 tỷ USD trong tương lai cho việc mở rộng trung tâm dữ liệu, cơ sở hạ tầng AI và điện toán đám mây.

Nhưng tốc độ phát triển nhanh chóng này cũng đi kèm cái giá không nhỏ là sự suy giảm dòng tiền tự do, vốn từng là "bệ phóng" vững chắc của công ty.

Sự sụt giảm đã hiện hữu trên bảng cân đối kế toán. Trong quý III/2026, Meta báo cáo mức thâm hụt tiền mặt lên tới 2,12 tỷ USD, cho thấy dòng tiền tự do âm đầu tiên trong hơn một thập kỷ, trái ngược hoàn toàn với mức dương 10,63 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.

Mặt khác, những tín hiệu tích cực ban đầu từ Muse (trợ lý AI dành cho người dùng) cùng loạt mô hình AI mới ra mắt đang phần nào giúp Meta củng cố sức tăng trưởng và biện minh cho các khoản đầu tư "bạo tay" của mình trước các cổ đông.

Nhìn xa hơn những biến động ngắn hạn, các nhà phân tích của William Blair vẫn đánh giá tích cực: "Chúng tôi tin rằng Meta cuối cùng sẽ tạo ra một mô hình kinh doanh AI sinh lời và lợi nhuận dài hạn sẽ giúp công ty đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, mặc dù con đường có thể không suôn sẻ".

Theo báo cáo quý gần nhất tính đến ngày 30/9, Meta đang sở hữu số dư tiền mặt, các khoản tương đương tiền và chứng khoán có thể bán được trị giá 82,45 USD, đi kèm khoản nợ dài hạn lên tới 80,92 tỷ USD.

Trước áp lực mở rộng hạ tầng không ngừng, tuần trước Meta đã nâng mức dự báo chi tiêu vốn (CapEx) hàng năm lên khoảng 135-145 tỷ USD.