Sài Gòn 3 Capital muốn giảm sở hữu xuống 49,04% và bổ nhiệm tân Phó Tổng Giám đốc

Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, cổ đông lớn nhất của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCSC), vừa đăng ký bán ra 5,8 triệu cổ phiếu TCI. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến kéo dài từ ngày 1/12 đến ngày 30/12/2026.

Nếu giao dịch hoàn tất theo đúng số lượng đăng ký, Sài Gòn 3 Capital sẽ giảm khối lượng nắm giữ từ 62,5 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 54,06%, xuống còn 56,7 triệu cổ phiếu, tương đương 49,04% vốn điều lệ. Với tỷ lệ sở hữu mới dưới ngưỡng 50%, Sài Gòn 3 Capital sẽ không còn giữ vai trò công ty mẹ của Chứng khoán Thành Công. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TCI hiện ghi nhận diễn biến kém sôi động và giao dịch ở vùng giá dưới mệnh giá.

Cùng giai đoạn biến động cơ cấu sở hữu của cổ đông lớn, ban điều hành của Chứng khoán Thành Công cũng ghi nhận sự bổ sung về nhân sự. Cụ thể, doanh nghiệp đã bổ nhiệm bà Lưu Thị Việt Hà giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 2/11/2026 cho đến khi có văn bản thay thế. Bà Hà chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định và hưởng chế độ thu nhập, phụ cấp theo chính sách hiện hành của công ty.

Theo thông tin giới thiệu từ Chứng khoán Thành Công, bà Lưu Thị Việt Hà có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán, nắm vững các quy trình nghiệp vụ cũng như từng trực tiếp điều hành nhiều hoạt động kinh doanh cốt lõi. Trước khi gia nhập đội ngũ lãnh đạo TCSC, bà Hà từng giữ vị trí Phó Giám đốc tại Công ty Chứng khoán Dầu khí, trực tiếp phụ trách các mảng dịch vụ chứng khoán, đầu tư, quản lý nguồn vốn và quản trị vận hành doanh nghiệp.

Lợi nhuận quý III giảm 90% và quy mô tổng tài sản thu hẹp về 2.396 tỷ đồng

Về kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý III/2026 của Chứng khoán Thành Công ghi nhận sự sụt giảm mạnh ở cả doanh thu lẫn lợi nhuận. Tổng doanh thu trong quý đạt 63 tỷ đồng, giảm 40,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế quý III/2026 đạt 5,47 tỷ đồng, giảm 90% so với quý III/2025.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Chứng khoán Thành Công đạt tổng doanh thu 195 tỷ đồng, giảm khoảng 16% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế lũy kế ba quý đạt gần 40 tỷ đồng, ghi nhận mức giảm 56% so với cùng kỳ năm 2025.

Trên bảng cân đối kế toán tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Chứng khoán Thành Công thu hẹp 17,6% so với thời điểm đầu năm, lùi về mức 2.396 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) chiếm tỷ trọng lớn nhất với 819 tỷ đồng, kế tiếp là các khoản cho vay ở mức 506 tỷ đồng. Ngoài ra, lượng tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp đạt 452,5 tỷ đồng, còn danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) có giá thị trường gần 288 tỷ đồng.