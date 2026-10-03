Công ty mẹ của Paramount và Warner Bros. sau khi hợp nhất mang tên Skydance.

Tổng Giám đốc Paramount Skydance David Ellison ngày 2/10 cho biết công ty sau khi hoàn tất thương vụ sáp nhập với Warner Bros. Discovery với giá 110 tỷ USD sẽ mang tên Skydance.

Thương vụ dự kiến hoàn tất vào tuần tới, đánh dấu lần thứ hai công ty của ông Ellison thực hiện một thương vụ mua lại lớn trong vòng khoảng 18 tháng.

Theo ông Ellison, Paramount và Warner Bros. đã góp phần định hình văn hóa đại chúng trong hơn một thế kỷ. Việc hợp nhất nhằm tạo ra một công ty có quy mô và nguồn lực lớn hơn, đồng thời tiếp tục tập trung vào hoạt động sáng tạo và sản xuất nội dung.

Tên Skydance sẽ được sử dụng cho công ty mẹ, trong khi Paramount và Warner Bros. tiếp tục hoạt động với tư cách các hãng phim riêng biệt. Công ty hợp nhất dự kiến được niêm yết với mã chứng khoán “SKYD.”

Ông Ellison cho biết ban lãnh đạo không muốn việc xây dựng một danh tính mới làm thay đổi hoặc làm lu mờ giá trị của các thương hiệu Paramount và Warner Bros. Theo đó, Skydance sẽ là thương hiệu của công ty mẹ, còn Paramount, Warner Bros. cùng các thương hiệu khác tiếp tục được duy trì.

Theo dữ liệu của Rentrak, Paramount và Warner Bros. dự kiến phát hành tổng cộng 35 bộ phim trong năm tới.

Tháng 8/2025, Skydance của ông Ellison, công ty đứng sau các bộ phim như "Nhiệm vụ bất khả thi" và "Phi công siêu đẳng," hoàn tất việc mua Paramount.

Chỉ vài tuần sau, công ty bắt đầu theo đuổi Warner Bros. Discovery, dẫn đến cuộc cạnh tranh giữa nhiều bên nhằm thâu tóm tập đoàn truyền thông này.

Đến tháng 2/2026, Paramount Skydance và Warner Bros. Discovery đạt thỏa thuận sáp nhập với giá trị doanh nghiệp khoảng 110 tỷ USD.

Trong tuần này, Paramount Skydance cho biết thương vụ dự kiến hoàn tất vào ngày 6/10, sau khi công ty đạt thỏa thuận giải quyết một vụ kiện do một nhóm tổng chưởng lý các bang của Mỹ khởi xướng.

Sau khi thương vụ hoàn tất, David Ellison và Ynon Kreiz, Tổng Giám đốc sắp mãn nhiệm của Mattel, sẽ cùng đảm nhiệm chức đồng Tổng Giám đốc Skydance./.