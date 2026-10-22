Công ty mẹ của Facebook bị yêu cầu nộp phạt 25 tỷ USD tại Mỹ

Theo Reuters, ngày 21/10, Thẩm phán Francis Mathew tại bang New Mexico (Mỹ) ra phán quyết tuyên phạt công ty công nghệ Meta 25 tỷ USD trong vụ kiện liên quan đến việc công ty tư vấn chính trị Cambridge Analytica thu thập dữ liệu người dùng Facebook.

Đây là một trong những mức phạt lớn nhất từng được áp dụng đối với doanh nghiệp công nghệ tại Mỹ. Phán quyết được đưa ra sau khi bồi thẩm đoàn hồi tháng 9 kết luận Meta đã nhiều lần cung cấp thông tin gây hiểu lầm cho người dùng về cách công ty thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân.

Cụ thể, bồi thẩm đoàn xác định Meta đã thực hiện gần 44 triệu hành vi vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của bang New Mexico. Số hành vi vi phạm được xác định dựa trên lượng người dùng tiếp nhận các tuyên bố gây hiểu lầm do Facebook và ban lãnh đạo công ty đưa ra.

Theo quy định của bang, mức phạt tối đa cho mỗi hành vi vi phạm là 5.000 USD. Nếu áp dụng mức phạt tối đa cho toàn bộ số hành vi vi phạm, tổng tiền phạt đối với Meta có thể lên tới gần 219,5 tỷ USD. Tuy nhiên, Thẩm phán Mathew ấn định mức phạt ở 25 tỷ USD.

Khoản tiền phạt sẽ chịu lãi suất 15% mỗi năm cho đến khi Meta thanh toán đầy đủ.

“Những hành vi sai phạm của Facebook, diễn ra trong nhiều năm và được truyền tải một cách có hệ thống tới công chúng, liên quan trực tiếp đến những hoạt động kinh doanh cốt lõi của Facebook”, Thẩm phán Mathew viết trong phán quyết.

Tổng chưởng lý bang New Mexico Raúl Torrez hoan nghênh phán quyết, nhấn mạnh ngay cả những tập đoàn công nghệ lớn nhất cũng phải chịu trách nhiệm khi vi phạm pháp luật. “Trong thời gian quá dài, các công ty công nghệ hùng mạnh đã hoạt động như thể quy mô và tầm ảnh hưởng của họ khiến họ nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của pháp luật”, ông Torrez tuyên bố.

Ảnh minh họa: Meta

Theo CNBC, vụ kiện bắt nguồn từ bê bối Cambridge Analytica thu thập dữ liệu người dùng Facebook, bị phanh phui năm 2018, trước khi Facebook đổi tên công ty mẹ thành Meta.

Cambridge Analytica là công ty tư vấn chính trị của Anh, sử dụng dữ liệu để phân tích tâm lý và hành vi cử tri, qua đó giúp các chiến dịch tranh cử tiếp cận những nhóm đối tượng có khả năng chịu tác động từ thông điệp chính trị.

Năm 2018, Facebook thừa nhận dữ liệu cá nhân của khoảng 87 triệu người dùng đã bị Cambridge Analytica thu thập không đúng quy định thông qua một ứng dụng trắc nghiệm tính cách do bên thứ ba phát triển. Cambridge Analytica sau đó sử dụng dữ liệu này để xây dựng hồ sơ tâm lý cử tri, phục vụ quảng cáo chính trị nhắm tới từng nhóm đối tượng.

Cambridge Analytica đã ngừng hoạt động vào năm 2018, trong khi Facebook tiếp tục đối mặt với các vấn đề pháp lý liên quan.

Năm 2021, bang New Mexico khởi kiện Facebook, cáo buộc công ty cung cấp thông tin gây hiểu lầm về những bên có thể truy cập dữ liệu người dùng và các biện pháp Facebook thực tế áp dụng để bảo vệ dữ liệu đó.

Theo bang New Mexico, Facebook biết các bên thứ ba có thể tiếp cận lượng lớn dữ liệu cá nhân của người dùng, nhưng thông tin công ty công bố không phản ánh đầy đủ thực tế này.

Tỷ phú Mark Zuckerberg. Ảnh: Facebook/@Mark Zuckerberg (tài khoản Facebook của ông Zuckerberg)

Về phía Meta, sau phán quyết ngày 21/10 của Thẩm phán Francis Mathew, công ty tuyên bố không đồng tình với quyết định của tòa án New Mexico và sẽ tiến hành kháng cáo.

Giám đốc Pháp lý Meta C.J. Mahoney chia sẻ với báo giới rằng mức phạt 25 tỷ USD quá lớn, đồng thời bày tỏ không hài lòng về cách bang New Mexico áp dụng luật bảo vệ người tiêu dùng đối với hoạt động của Meta.

“Phán quyết này, cùng cách tiếp cận của Tổng chưởng lý trong việc thực thi pháp luật, khiến hoạt động kinh doanh tại bang New Mexico gần như trở nên bất khả thi”, ông Mahoney tuyên bố và khẳng định Meta tin tưởng sẽ giành phần thắng trong quá trình kháng cáo.