Công ty mẹ Claude chi mạnh tay trước thềm thương vụ IPO 2.000 tỷ USD

Nhà phát triển Claude đẩy mạnh đầu tư hạ tầng điện để đáp ứng nhu cầu AI, đồng thời hướng tới thương vụ IPO có thể đưa định giá công ty lên 2.000 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Anthropic đang đẩy mạnh cuộc đua hạ tầng AI bằng cam kết chi khoảng 3,4 tỷ USD mua các máy phát điện công suất lớn, trong lúc chuẩn bị cho kế hoạch IPO với tham vọng đạt mức định giá lên tới 2.000 tỷ USD.

Tuy nhiên, triển vọng của thương vụ này đang chịu sức ép khi tâm lý nhà đầu tư đối với nhóm cổ phiếu công nghệ và AI trở nên thận trọng hơn.

Cần thêm điện để duy trì cuộc đua AI

Anthropic đã đạt thỏa thuận trị giá khoảng 3,4 tỷ USD để bảo đảm nguồn cung máy phát điện chạy bằng khí đốt cho các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI), theo Financial Times ngày 8/11.

Cụ thể, vào cuối tháng 9, công ty phát triển mô hình AI Claude đã mua quyền cam kết cung cấp 1,7 gigawatt công suất máy phát điện công nghiệp hạng nặng từ OnePWR Solutions, nhà cung cấp thiết bị có trụ sở tại San Antonio, bang Texas (Mỹ).

Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, thương vụ không bao gồm việc Anthropic mua lại OnePWR hay tiếp nhận nhân sự của nhà cung cấp này. Thay vào đó, thỏa thuận bao gồm cả năng lực kỹ thuật và xây dựng cần thiết để lắp đặt các tổ máy phát điện.

Anthropic cam kết chi 3,4 tỷ USD mua máy phát điện phục vụ trung tâm dữ liệu AI. Ảnh: Reuters.

Nhu cầu đối với dòng mô hình AI Claude tăng mạnh đang thúc đẩy Anthropic mở rộng năng lực tính toán và nguồn cung năng lượng. Hồi tháng 9, Reuters đưa tin công ty dự kiến chi hơn 500 tỷ USD trong 10 năm tới để xây dựng hạ tầng AI.

Động thái bảo đảm nguồn điện quy mô lớn cho thấy áp lực ngày càng tăng đối với các công ty AI trong việc tìm kiếm nguồn năng lượng ổn định, khi nhu cầu vận hành các trung tâm dữ liệu liên tục mở rộng.

Nhà đầu tư ngờ vực

Trong khi Anthropic đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, triển vọng IPO của công ty lại đối mặt với những thách thức mới từ thị trường chứng khoán.

Sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ tại Phố Wall trong tuần qua, một số nhà đầu tư bắt đầu điều chỉnh kỳ vọng về mức định giá của Anthropic trước thềm đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo kế hoạch, Anthropic sẽ tổ chức các buổi giới thiệu với nhà đầu tư (roadshow) trong tuần tới, trước khi tiến hành IPO trên sàn Nasdaq với mã giao dịch ANT. Cổ phiếu công ty có thể bắt đầu giao dịch trong vài tuần tới.

Tháng trước, truyền thông đưa tin Anthropic hướng tới mức định giá lên tới 2.000 tỷ USD. Con số này cao gần gấp đôi mức định giá 965 tỷ USD mà công ty đạt được hồi tháng 5.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin của CNBC, ngay cả mục tiêu định giá 1.500 tỷ USD cũng đang vấp phải hoài nghi. Trong bối cảnh thị trường biến động, một nhà đầu tư cho rằng mức định giá từ 1.000-1.250 tỷ USD thực tế hơn.

Sự điều chỉnh kỳ vọng diễn ra khi giới đầu tư ngày càng quan ngại về quy mô chi tiêu khổng lồ của các doanh nghiệp AI. Thị trường công nghệ Mỹ cũng chịu sức ép sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tuần này. Chỉ số Nasdaq Composite giảm hơn 5% trong phiên 5/11, mức sụt giảm mạnh nhất trong 19 tháng.

Kế hoạch IPO của hãng đối mặt thách thức từ tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư tại Phố Wall. Ảnh: Reuters.

Một bộ phận nhà đầu tư lo ngại việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội cùng làn sóng phản đối AI tại Mỹ có thể khiến quá trình xây dựng các trung tâm dữ liệu bị chậm lại.

Tuy nhiên, tâm lý thận trọng đối với cổ phiếu AI đã xuất hiện từ trước cuộc bầu cử. Trong tháng 10, Nasdaq ghi nhận tháng giao dịch tồi tệ nhất trong gần 2 năm, chủ yếu do cổ phiếu các hãng sản xuất chip và nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây đồng loạt suy giảm.

Gil Luria, nhà phân tích tại D.A. Davidson, nhận định với CNBC rằng nhà đầu tư sẽ kỳ vọng mức giá IPO ít nhất nằm ở ngưỡng thấp nhất trong khoảng định giá dự kiến trước đó.

"Thị trường thực sự cần đợt IPO này diễn ra suôn sẻ, và các ngân hàng bảo lãnh chắc chắn hiểu điều đó. Cách tốt nhất để Anthropic có một IPO thành công là chọn mức định giá hợp lý", ông nói.

Theo bản cáo bạch được Reuters dẫn lại hồi cuối tháng 9, Anthropic ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu rất mạnh trong năm ngoái, với doanh thu tăng gấp 12 lần, lên 4,6 tỷ USD. Tuy nhiên, công ty vẫn ghi nhận khoản lỗ hoạt động hơn 8 tỷ USD.

Tổng mức lỗ ròng trong năm lên tới 42 tỷ USD. Trong khi đó, Anthropic dự kiến chi khoảng 518 tỷ USD cho dịch vụ điện toán đám mây và các nhu cầu hạ tầng khác trong những năm tới.