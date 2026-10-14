Công ty Lưới điện Cao thế Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 2026

Nhân viên Công ty Điện lực Đất Đỏ trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão. (Ảnh: DUY ĐOÀN)

9 tháng năm 2026, đơn vị tiếp tục tập trung bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện, triển khai đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn và từng bước đồng bộ lưới điện tại các khu vực mới tiếp nhận. Trong đó, hoàn tất chuyển kết nối hệ thống SCADA đối với 56/56 trạm biến áp 110kV tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, đồng thời thực hiện thử thao tác xa tại toàn bộ 56 trạm; thực hiện sửa chữa lớn với 36 công trình, giá trị thực hiện đạt hơn 122 tỷ đồng, tương đương 76,3% kế hoạch.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC Luân Quốc Hưng đề nghị Công ty Lưới điện Cao thế tập trung vào hai nhóm nhiệm vụ trọng tâm là quản lý kỹ thuật và đầu tư, sửa chữa lưới điện.

Theo ông Hưng, công tác quản lý kỹ thuật cần chuyển mạnh sang hướng chủ động phòng ngừa, phân tích nguyên nhân từng nhóm sự cố để xây dựng giải pháp cụ thể.

Đối với đầu tư và sửa chữa lớn, ông Hưng yêu cầu thay đổi cách tổ chức theo hướng chuẩn bị sớm hơn từ khâu lập phương án, thuê tư vấn, lựa chọn nhà thầu, tránh dồn khối lượng vào cuối năm. Đồng thời, cần phân công rõ đầu mối phụ trách từng lĩnh vực, chủ động chuẩn bị kế hoạch đầu tư trước từ 1,5 đến 2 năm để từng bước đưa công tác đầu tư, sửa chữa vào nền nếp.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVNHCMC Phạm Quốc Bảo yêu cầu Công ty Lưới điện Cao thế Thành phố Hồ Chí Minh rà soát kỹ kế hoạch giai đoạn 2026-2030, nhất là kết cấu mạch vòng lưới điện 110kV, 220kV và khả năng liên kết giữa các khu vực trong Thành phố Hồ Chí Minh cũng như với các địa phương lân cận.

Ông Phạm Quốc Bảo lưu ý mục tiêu hoàn thiện mô hình trạm biến áp không người trực và tiêu chí N-1 cần được xác định cụ thể trong kế hoạch giai đoạn 2026-2030.

Về nguồn nhân lực, lãnh đạo EVNHCMC đề nghị rà soát cơ cấu lao động, chủ động kế hoạch tuyển dụng và đào tạo đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật phù hợp phạm vi quản lý lưới điện ngày càng mở rộng. Năm 2027 vẫn là giai đoạn cần tập trung nguồn lực để củng cố tổ chức, hoàn thiện lưới điện và nâng cao năng lực quản lý vận hành.