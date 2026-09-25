Công ty liên quan Quyền Linh từng góp vốn vào nơi sản xuất An Cung giả

Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh, hiện đã đổi tên thành Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity, từng tham gia góp vốn vào Tami Natural Home. Ảnh: Amity.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán viên hoàn An Cung và mỹ phẩm giả quy mô lớn. Cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, trong đó Nguyễn Thanh Phương Tuyền, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home, được xác định là đầu mối tổ chức sản xuất và cung cấp hàng hóa cho các đối tượng trong đường dây.

Đáng chú ý, Tami Natural Home từng có mối quan hệ về vốn với Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Tami Natural Home thành lập năm 2021, do bà Nguyễn Thanh Phương Tuyền làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp có ngành nghề chính là sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa.

Tháng 4/2024, Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh đăng ký góp 9,2 tỷ đồng, tương đương 46% vốn điều lệ Tami Natural Home. Phần vốn còn lại 10,8 tỷ đồng, tương đương 54%, thuộc về bà Nguyễn Thanh Phương Tuyền.

Tuy nhiên, đến năm 2025, dữ liệu đăng ký doanh nghiệp không còn ghi nhận Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh trong danh sách thành viên góp vốn của Tami Natural Home.

Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh được thành lập năm 2018, với vốn điều lệ ban đầu 9,79 tỷ đồng, sau đó nâng lên 200 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Vân Anh, nắm 100% vốn, giữ chức vụ Tổng giám đốc. Bà Vân Anh cũng là người đại diện phần vốn góp của công ty này tại Tami Natural Home trước đây.

Tháng 4/2025, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity. Trước đó, hồi cuối năm 2024, khi công ty này bị nêu tên trong danh sách nợ bảo hiểm xã hội, MC Quyền Linh từng lên tiếng khẳng định chỉ tham gia về mặt xây dựng hình ảnh thương hiệu, làm công tác truyền thông, không điều hành công ty.

Thực tế, MC Quyền Linh từng thường xuyên xuất hiện trong các video, hình ảnh quảng cáo của thương hiệu này. Đơn cử, vào tháng 7/2024, ông tham dự sự kiện kỷ niệm thương hiệu Amity tròn 5 tuổi và giới thiệu nhà máy mỹ phẩm Tami.

Hiện trên website chính thức, Amity vẫn giới thiệu là thương hiệu thuộc Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh - công ty do MC Quyền Linh đồng sáng lập. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm chăm sóc gia đình như nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt, nước xả và nước rửa tay.

Tang vật vụ án An Cung giả mà cơ quan công an vừa triệt phá. Ảnh: CACC.

Liên quan vụ sản xuất và buôn bán hàng giả nói trên, theo cơ quan công an, các đối tượng đã mua viên hoàn và nguyên liệu không rõ nguồn gốc cùng vỏ hộp, tem, nhãn mác từ Trung Quốc, sau đó đưa về Việt Nam để đóng gói, dán nhãn thể hiện nguồn gốc Hàn Quốc, Trung Quốc.

Qua khám xét 8 địa điểm tại Thanh Hóa, Hà Nội, TP.HCM và Tây Ninh, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 10.000 hộp An Cung, 300 kg viên hoàn, tương đương hơn 1 triệu viên, cùng 3.000 vỏ hộp và hơn 20.000 tem, nhãn mác.

Theo điều tra ban đầu, mỗi hộp An Cung giả có giá thành khoảng 105.000 đồng nhưng được bán ra thị trường với giá gần 3 triệu đồng.

Ngoài sản phẩm An Cung, Tami Natural Home còn bị xác định liên quan hoạt động sản xuất mỹ phẩm giả. Lực lượng chức năng thu giữ gần 20 triệu sản phẩm thuộc 64 mã hàng, cùng nguyên liệu, máy móc và thiết bị với tổng khối lượng ước tính hơn 1.000 tấn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.