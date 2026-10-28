Công ty liên quan Chủ tịch CT3 bị phạt gần 660 triệu đồng, buộc bán bớt cổ phiếu

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng – Thương mại – Sản xuất CNC, có trụ sở tại TP HCM, với tổng số tiền 659,8 triệu đồng.

Theo quyết định, doanh nghiệp bị phạt 434,8 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu theo quy định. Cụ thể, CNC đã mua 1.242.379 cổ phiếu CT3 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 vào ngày 17/10/2025, với tổng giá trị tính theo mệnh giá hơn 12,42 tỷ đồng, nhưng không thực hiện nghĩa vụ báo cáo trước giao dịch.

Theo Thanh tra Chứng khoán, CNC là tổ chức có liên quan đến ông Vương Tấn Hát, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (mã chứng khoán: CT3).

Ngoài khoản phạt tiền, CNC còn bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 3,5 tháng đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Một vi phạm khác khiến CNC bị xử phạt là không đăng ký chào mua công khai khi thực hiện giao dịch cổ phiếu CT3.

Theo Thanh tra Chứng khoán, sau khi mua thêm 1.242.379 cổ phiếu CT3, tổng lượng cổ phiếu do CNC và người có liên quan nắm giữ tăng lên 2.238.734 đơn vị, tương đương 25,44% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của doanh nghiệp vào ngày 17/10/2025. Tuy nhiên, CNC không đăng ký chào mua công khai theo quy định.

Với hành vi này, CNC bị phạt 225 triệu đồng. Đồng thời, doanh nghiệp phải từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện được ủy quyền đối với số cổ phần có được từ hành vi vi phạm.

Thanh tra Chứng khoán cũng yêu cầu CNC bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả tối đa là 6 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực.

Đáng chú ý, bản thân CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 cũng từng bị xử phạt liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin.

Ngày 28/9/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt CT3 số tiền 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên đối với 4 tài liệu, gồm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán, cùng báo cáo thường niên năm 2025.

Trước đó, ngày 23/9/2025, CT3 cũng bị phạt 85 triệu đồng do không công bố nhiều tài liệu theo quy định, trong đó có báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2024, báo cáo quản trị bán niên năm 2025 và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Về tình trạng giao dịch cổ phiếu, ngày 9/9/2026, HNX đã có quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu CT3. Nguyên nhân là tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CT3 hiện giao dịch quanh mức 5.500 đồng/cổ phiếu và vẫn thuộc diện hạn chế giao dịch.

CT3 có tiền thân là Công ty Công trình Đường sắt 3, thành lập năm 1977 và chuyển sang mô hình CTCP năm 2004. Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng đường sắt, đường bộ, sản xuất cấu kiện thép và cơ khí.

Theo báo cáo thường niên năm 2025, doanh nghiệp từng tham gia thi công một số công trình tại TP HCM như depot tuyến Metro số 1, cầu Tăng Long, nút giao Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm và cầu Bình Lợi; tại Đồng Nai có cầu Ghềnh.