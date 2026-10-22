Công ty lên tiếng tin đồn lộ ảnh riêng tư của Soobin

Theo tờ EDaily, hôm 22/10, công ty BIGHIT MUSIC đưa ra thông báo liên quan tới vụ việc của ca sĩ Soobin. Đơn vị này cho biết đây là những thông tin sai lệch, ác ý nhắm vào nghệ sĩ và tuyên bố sẽ triển khai các biện pháp pháp lý phù hợp để ứng phó.

"Trước đây, chúng tôi hạn chế đưa ra thông báo hoặc bình luận nhằm tránh làm cho những tin đồn sai sự thật bị lan truyền rộng hơn. Tuy nhiên, khi những cuộc tấn công ác ý này đã lên đến mức nghiêm trọng, chúng tôi đang thực hiện thêm các biện pháp để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe tinh thần của nghệ sĩ", BIGHIT MUSIC thông báo.

BIGHIT MUSIC tuyên bố sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý với những người lan truyền thông tin gây ảnh hưởng tới nghệ sĩ. Ảnh: IGNV.

Công ty quản lý khẳng định việc đăng tải và phát tán nội dung này là hành vi phạm pháp, xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi và gây tổn hại đến danh tiếng nghệ sĩ. BIGHIT MUSIC đang đang thu thập bằng chứng trên các nền tảng trong nước và quốc tế để đưa ra các biện pháp pháp lý cứng rắn đối với những người có liên quan.

"Do quyền nhân thân của nghệ sĩ đã bị xâm phạm nghiêm trọng, chúng tôi đang quyết liệt xử lý các bài đăng ác ý trên tất cả nền tảng, bao gồm mạng xã hội và các cộng đồng trực tuyến. Chúng tôi kêu gọi người hâm mộ chung tay ngăn chặn việc lan truyền những tin đồn thiếu căn cứ, thông tin sai sự thật và các bài đăng bất hợp pháp bằng cách báo cáo những nội dung này", công ty quản lý chia sẻ.

Choi Soobin sinh năm 2000, là trưởng nhóm của nhóm nhạc nam TXT trực thuộc BIGHIT MUSIC. Nam ca sĩ được nhiều khán giả yêu thích với gương mặt sáng sân khấu và giọng hát ấm áp.

Gần đây, hôm 19/10, Soobin bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận khi mạng xã hội lan truyền những hình ảnh riêng tư được cho là của anh.

Một số luồng ý kiến sau đó cho rằng những hình ảnh này đã bị can thiệp, có thể là sản phẩm của công nghệ deepfake. Song ngay sau đó, một người đàn ông tự xưng là có liên quan đến vụ làm lộ ảnh nhạy cảm của nam ca sĩ đã mở livestream để phản hồi, gián tiếp khẳng định những bức ảnh này là thật, được cắt ra từ một video mà anh gửi cho bạn cùng phòng.

Những chia sẻ này càng làm tranh cãi trở nên gay gắt. Trước những luồng thông tin vẫn chưa được xác thực, nhiều người hâm mộ lên tiếng yêu cầu BIGHIT MUSIC có hành động cụ thể để bảo vệ nghệ sĩ.