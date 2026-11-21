Báo cáo cho biết, Công ty Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai được UBND TP Đồng Nai giao và cho thuê 8.510ha đất rừng sản xuất, trên địa bàn xã Định Quán và xã Thanh Sơn, với nhiệm vụ chính là trồng, chăm sóc, bảo vệ, khai thác rừng.

Năm 2026, công ty còn phải tập trung thực hiện các kiến nghị, kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai và các văn bản chỉ đạo của UBND TP Đồng Nai cùng các sở, ngành trong công tác thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm và tổ chức lại hợp đồng giao khoán. Đến nay đã thu hồi diện tích đất lấn chiếm 253ha/300ha.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn có một số hộ dân và đối tượng không chịu hợp tác, gây khó khăn. Công ty và chính quyền cơ sở đã tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhưng một số cá nhân vẫn cố tình chống đối.

Giám đốc Công ty Lâm Nghiệp La Ngà - Đồng Nai được đưa đi cấp cứu sau khi bị bắn.

Đỉnh điểm, lúc 13h15 ngày 17/11, có 5 người gồm bà P.T.D (ngụ xã Thanh Sơn), ông Nguyễn Thanh Tuấn (ngụ xã Định Quán), ông M.P.T (ngụ xã Phú Vinh) và 2 người khác chưa rõ lai lịch, tập trung trao đổi trước cổng công ty với những nội dung nhận tiền hỗ trợ di dời cây trồng trên đất lấn chiếm, trả lại đất cho Nhà nước, sự việc kéo dài từ năm 2022 đến nay. Trong đó có một số người thường xuyên gửi đơn, thư khiếu nại đến nhiều nơi, gây khó khăn cho công ty.

Lúc 13h30 ông Tuấn đến phòng Văn thư công ty, đề nghị được gặp ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc công ty với lý do để trao đổi công việc. Thời điểm này, ông Cường và ông Đô Mạnh Thắng, Phó Giám đốc, đang bận làm việc với lãnh đạo Hạt kiểm lâm Khu vực 4 nên chưa thể tiếp ông Tuấn. Sau đó, Tuấn trở lại khu vực trước công ty cùng 4 người nêu trên.

Đến 14h12, Tuấn tiếp tục đi vào công ty, mang theo một túi xách, hướng đến nhà vệ sinh. Khi Tuấn đi từ nhà vệ sinh ra thì ông Đô Ngọc Lai, Đội trưởng Đội 5, thấy người này mang theo 1 khẩu súng và lập tức ngăn chặn nhưng Tuấn có lời dọa dẫm bắn ông Lai. Ông Lai truy hô để mọi người chủ động cảnh giác. Sau đó, Tuấn mang súng chạy lên cầu thang, tới tầng 2 là nơi có phòng làm việc của ông Cường.

Nơi xảy ra vụ việc.

Nghe thấy tiếng súng, người lao động trong công ty tiếp cận khu vực tầng 2 thì thấy ông Cường đã bị bắn gục trên ghế tại bàn làm việc. Tuấn chạy xuống cầu thang và tiếp tục dùng súng uy hiếp, đe dọa sẽ bắn nếu mọi người lại gần. Sau đó, Tuấn sử dụng xe máy rời khỏi hiện trường. Ông Cường được đi bệnh viện cấp cứu và công ty trình báo vụ việc với cơ quan Công an.

Sau khi gây án, Tuấn đến khuôn viên tịnh xá Bửu Sơn ở ấp Phú Hiệp, xã Định Quán, dùng súng bắn vào đầu tự tử thì được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Cơ quan Công an thu giữ 8 viên đạn, 1 khẩu súng, 1 vỏ đạn và nhiều tang vật có liên quan.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai đã yêu cầu Công an TP Đồng Nai chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ và Công an địa phương phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, UBND xã Định Quán cùng các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm đối tượng liên quan. Kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông, tránh gây hoang mang trong dư luận.

Cũng theo báo cáo của Công ty Lâm nghiệp La Ngà, vào năm 2025 ông Nguyễn Thanh Tuấn đã thực hiện trộm cắp và vận chuyển số gỗ tếch rừng trồng của công ty nhưng bị bắt quả tang. Ngày 11/8 vừa qua ông Tuấn đã bị Tòa án nhân dân khu vực 7 - TP Đồng Nai, tuyên phạt án tù về tội trộm cắp tài sản.