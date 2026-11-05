Công ty Kỷ Nguyên Mới mua lại khu đất vàng 35 Kem Tràng Tiền của PVcomBank

Sau khoảng 7 năm rao bán, nửa đầu năm 2026, PVcomBank đã hoàn tất việc chuyển nhượng lô đất 35 Tràng Tiền để thu hồi nợ.

Không lâu sau khi lô đất 35 Tràng Tiền về tay chủ mới, hãng Kem Tràng Tiền đã phải rút khỏi địa chỉ nổi tiếng này vào tháng 9 vừa qua, sau gần 70 năm gắn bó.

Chủ mới của lô đất 35 Tràng Tiền là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Kỷ Nguyên Mới. Công ty này đã sở hữu quyền sử dụng khu đất thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Tràng Tiền từ PVcomBank.

Trước đó, khu "đất vàng" 35 Tràng Tiền từng nằm trong khối tài sản bảo đảm cho một khoản vay tại PVcomBank.. Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của PVcomBank, năm 2019, ngân hàng đã nhận bàn giao tài sản bảo đảm để cấn trừ khoản trái phiếu của Công ty CP Tràng Tiền, với tổng giá trị 736,68 tỷ đồng.

Khu "đất vàng" 35 Tràng Tiền từng nằm trong khối tài sản bảo đảm cho một khoản vay tại PVcomBank.

Sau khi tiếp nhận tài sản, PVcomBank nhiều lần đưa khối tài sản liên quan đến CTCP Tràng Tiền ra đấu giá. Tài sản bao gồm gần 6 triệu cổ phần của doanh nghiệp cùng các quyền và lợi ích liên quan đến dự án tại 35 Tràng Tiền. Mức giá khởi điểm ban đầu được công bố hơn 792,5 tỷ đồng.

Sau mỗi cuộc đấu giá bất thành, giá khởi điểm lại giảm đi một chút, từ cuộc ban đầu với khởi điểm 792,5 tỷ đồng, đến cuộc thứ 3 giá khởi điểm chỉ còn 760 tỷ đồng, nhưng tất cả đều không thành công.

Tháng 8/2023, cuộc đấu giá thứ 4 đã được tổ chức, giá khởi điểm lúc này chỉ còn 747 tỷ đồng.

Đến nửa đầu năm 2026 vừa qua, thương vụ chuyển nhượng khu đất kem Tràng Tiền đã hoàn tất và được PVcomBank công bố chi tiết.

Theo đó, PVcomBank xác nhận, vào năm 2019, ngân hàng nhận bàn giao tài sản bảo đảm để cấn trừ nợ của khoản trái phiếu Công ty CP Tràng Tiền với tổng giá trị tài sản bảo đảm được cấn trừ nợ là 736,680 tỷ đồng.

Trong năm 2023, ngân hàng đã chuyển nhượng cổ phần của Công ty Tràng Tiền cho đối tác với tổng giá trị chuyển nhượng là 747,2 tỷ đồng. Như vậy, mức giá chuyển nhượng này cao hơn 200 triệu đồng so với mức giá khởi điểm tại cuộc đấu giá thứ 4 vào tháng 8/2023.

Theo PVcomBank, năm 2023, Công ty Kỷ Nguyên Mới đã thanh toán số tiền 250 tỷ đồng, số tiền còn lại (497,2 tỷ đồng) phải thanh toán trong vòng 24 tháng kể tử ngày ký hợp đồng.

Trong năm 2025, PVcomBank và Kỷ Nguyên Mới đã ký thỏa thuận gia hạn thời gian đáo hạn đến ngày 12/9/2026. Đến tháng 4/2026 vừa qua, ngân hàng đã thu hồi toàn bộ giá trị phải thu này và khép lại hành trình thu hồi nợ từ Công ty CP Tràng Tiền.

Tiềm lực Công ty Kỷ Nguyên Mới mua lại khu đất kem 35 Tràng Tiền từ PVcomBank

Về Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Kỷ Nguyên Mới, doanh nghiệp này thành lập tháng 4/2018. Địa chỉ trụ sở ban đầu tại thôn Hồng Vân, huyện Thường Tín cũ, TP Hà Nội. Chủ doanh nghiệp khi đó là ông Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1980).

Đến tháng 10/2019, chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, kiêm Giám đốc, Tổng Giám đốc chuyển sang bà Nguyễn Thị Hoài Hương (sinh năm 1986, quê tỉnh Phú Thọ). Lúc này, địa chỉ trụ sở đăng ký kinh doanh chuyển về phố Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội.

Tháng 12/2020, bà Phạm Thị Thu Hường (SN 1985, trước đây thường trú ở tỉnh Phú Thọ, nay thường trú tại Hà Nội) thay bà Hương làm Giám đốc, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Kỷ Nguyên Mới. Lúc này, trụ sở chính của Công ty Kỷ Nguyên Mới được chuyển về phố Thụy Khuê, Hà Nội và hoạt động tại địa chỉ này cho đến nay.

Cũng vào tháng 12/2020, Công ty Kỷ Nguyên Mới ba lần công bố tăng vốn điều lệ từ 2 tỷ đồng lên lần lượt các mức 40 tỷ đồng, 52,5 tỷ đồng và 55 tỷ đồng. Đến tháng 1/2021, Kỷ Nguyên Mới tăng vốn điều lệ lên 101 tỷ đồng.

Theo đăng ký kinh doanh thay đổi cấp vào tháng 6/2023, vốn điều lệ tăng lên mức 117 tỷ đồng. Lúc này, doanh nghiệp này đã sáp nhập với Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Anh Tiến. Chủ doanh nghiệp là bà Phạm Thị Thu Hường.

Chủ mới của lô đất 35 Tràng Tiền là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Kỷ Nguyên Mới.

Tháng 12/2023, Kỷ Nguyên Mới tăng vốn lên mức 367 tỷ đồng. Tại lần công bố thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh gần nhất vào tháng 6/2025, Kỷ Nguyên Mới có mức vốn điều lệ là 411,55 tỷ đồng.

Về Công ty Anh Tiến, doanh nghiệp thành lập vào tháng 10/2018, ban đầu do ông Khuất Văn Tiến (SN 1987) làm chủ doanh nghiệp, kiêm người đại diện theo pháp luật.

Tháng 11/2020, ông Nguyễn Văn Toàn (SN 1988) thay ông Tiến làm người đại diện theo pháp luật, kiêm Giám đốc/Tổng Giám đốc.

Trong tháng 12/2020, Đầu tư Thương Mại Anh Tiến cũng ba lần thông báo tăng vốn, qua đó vốn điều lệ đã tăng từ mức 2 tỷ đồng lên 268 tỷ đồng.

Thông báo thay đổi kinh doanh được công bố vào tháng 7/2021 cho thấy, bà Phạm Thị Thu Hường là người được ủy quyền của Chủ doanh nghiệp cho toàn bộ số vốn 268 tỷ đồng góp vào thời điểm 28/6/2021. Thời gian sau đó, Đầu tư Thương Mại Anh Tiến đã sáp nhập vào Kỷ Nguyên Mới.

Sau những đợt tăng vốn liên tiếp và sáp nhập, Công ty Kỷ Nguyên Mới của bà Phạm Thị Thu Hường có dấu hiệu lấn sân vào mảng bất động sản và mở rộng quỹ đất tại Hà Nội. Ngoài khu đất 35 Tràng Tiền, một dự án bất động sản khác của Công ty Kỷ Nguyên Mới đã được UBND TP Hà Nội đưa vào danh sách dự án được triển khai theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội (Về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất) và đã được HĐND TP cùng cấp thông qua vào tháng 7/2025.

Dự án này là Tổ hợp Đông Anh Pearl ở xã Phúc Thịnh, với diện tích 14,94 ha, tổng mức đầu tư 2.932 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Tổ hợp Đông Anh Pearl dự kiến là giai đoạn 2025 - 2030.