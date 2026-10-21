Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Ngày 21/10/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 630/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, có trụ sở tại Tòa nhà WTC Tower, số 1 đường Hùng Vương, phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, với tổng số tiền 132,5 triệu đồng.

Cụ thể, doanh nghiệp bị phạt 77,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định. Công ty không công bố trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07-GV/NQ-HĐQT ngày 2/5/2024 về việc thông qua phương án góp vốn mua cổ phần phát hành thêm tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Becamex, là công ty con có người quản lý đồng thời giữ chức vụ tại Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

Ảnh chụp website công ty

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bị phạt 55 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định. Cụ thể, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 không trình bày thông tin về việc miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng quản trị, lãnh đạo điều hành trong năm 2024 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07-GV/NQ-HĐQT ngày 2/5/2024 liên quan đến phương án góp vốn tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Becamex./.