Công ty khởi nghiệp thành công nhất Australia cắt giảm 22% nhân sự: AI đang thay đổi cuộc chơi việc làm

Canva là một trong những công ty khởi nghiệp thành công nhất của Australia

Ngày 4/11, Canva thông báo cắt giảm hoặc điều chuyển 1.271 nhân sự, tương đương 22% lực lượng lao động toàn cầu, trong cuộc tái cơ cấu quy mô lớn. Giám đốc điều hành Melanie Perkins mô tả đây là “thời khắc khó khăn nhất trong lịch sử 13 năm của công ty”.

Kế hoạch bao gồm cắt giảm việc làm, thay đổi vị trí công tác và yêu cầu một số nhân viên chuyển đến các trung tâm làm việc tập trung. Canva cho biết mục tiêu là tinh giản các tầng nấc quản lý và tăng cường phối hợp trực tiếp giữa các nhóm. Tuy nhiên, công ty chưa công bố cụ thể số người bị sa thải và không đề cập trực tiếp đến trí tuệ nhân tạo (AI) trong thông báo.

Những nhân viên rời công ty sẽ được nhận ít nhất 6 tháng lương, tiếp tục hưởng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe trong 12 tháng tại những quốc gia có áp dụng chế độ này và được giữ lại máy tính xách tay. Họ cũng có thể đăng ký khoản tài trợ 10.000 USD để khởi nghiệp.

Làn sóng cắt giảm nhân sự trong ngành công nghệ

Canva là một trong những công ty khởi nghiệp thành công nhất của Australia, nổi tiếng với nền tảng thiết kế đồ họa trực tuyến cho phép người dùng tạo các sản phẩm từ bài thuyết trình, áp phích đến nội dung truyền thông mà không cần nhiều kỹ năng chuyên môn. Công ty từ lâu được xem là ứng viên tiềm năng cho một thương vụ niêm yết quy mô lớn trên sàn Nasdaq (Mỹ).

Tuy nhiên, quyết định tái cơ cấu mới nhất cho thấy Canva cũng không đứng ngoài làn sóng điều chỉnh nhân sự đang lan rộng trong ngành công nghệ. Trước đó, công ty phần mềm Atlassian đã thông báo cắt giảm 1.600 việc làm. Block - tập đoàn sở hữu nền tảng thanh toán Afterpay - và công ty phần mềm WiseTech Global cũng triển khai các đợt cắt giảm nhân sự.

Làn sóng này diễn ra khi các doanh nghiệp phần mềm truyền thống phải đối mặt với sức ép cạnh tranh từ những công cụ AI ngày càng mạnh và có chi phí thấp hơn.

Những công việc chuyên môn trước sức ép từ AI

Theo các chuyên gia, sự phát triển nhanh chóng của AI đang làm thay đổi nhu cầu nhân lực trong nhiều lĩnh vực. Không chỉ những công việc đơn giản, lặp đi lặp lại, các nhiệm vụ đòi hỏi chuyên môn như viết nội dung, thiết kế đồ họa, lập trình và phân tích dữ liệu cũng ngày càng có thể được tự động hóa một phần.

Các công cụ AI hiện có khả năng viết mã, kiểm tra lỗi phần mềm, tạo hình ảnh, video và nội dung quảng cáo. Những công việc trước đây cần nhiều nhân sự và thời gian thực hiện có thể được xử lý nhanh hơn, khiến doanh nghiệp phải xem xét lại cơ cấu nhân lực.

Trong ngành công nghệ, nguy cơ này được mô tả bằng thuật ngữ “SaaS-pocalypse” - kịch bản AI phát triển đến mức khiến nhiều phần mềm chuyên dụng trở nên không còn cần thiết, khi người dùng có thể thực hiện nhiều tác vụ trực tiếp thông qua một công cụ AI tích hợp.

Dù Canva không xác nhận AI là nguyên nhân dẫn đến đợt tái cơ cấu, diễn biến tại doanh nghiệp này cho thấy ngay cả ngành công nghệ cũng đang chịu sức ép lớn từ những thay đổi mà AI mang lại.

Trước bối cảnh đó, các chuyên gia cho rằng thị trường lao động sẽ cần thích ứng với sự dịch chuyển về nhu cầu kỹ năng. Giáo dục và đào tạo nghề không chỉ cần trang bị kiến thức chuyên môn mà còn phải chú trọng tư duy phản biện, khả năng sáng tạo, giải quyết vấn đề và năng lực làm việc cùng AI. Với người lao động, học tập suốt đời và liên tục cập nhật kỹ năng sẽ ngày càng trở thành yêu cầu thiết yếu để duy trì khả năng cạnh tranh.