Công ty khởi nghiệp pin của Mỹ chọn Trung Quốc là nơi đặt nhà máy đầu tiên

Giám đốc điều hành EnerVenue, Henning Rath, cho biết việc công ty quyết định đặt cơ sở sản xuất tại Thường Châu khi đây là nơi tập trung các chuyên gia trong lĩnh vực thủy lực, khí nén và tự động hóa, cũng như đội ngũ kỹ sư có khả năng nhanh chóng cải tiến dây chuyền sản xuất mà ông mô tả là "đầu tiên thuộc loại hình này". Ông nhận định nếu không xây dựng nhà máy tại Trung Quốc, sẽ rất khó khăn để triển khai quy trình sản xuất ở quy mô thương mại với nguồn vốn hiện có.

Lựa chọn của EnerVenue cho thấy các chính sách ưu đãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, như giảm thuế, đơn giản hóa thủ tục cấp phép và các hỗ trợ khác có thể chưa đủ sức cạnh tranh với những lợi thế mà các địa điểm như Trung Quốc mang lại, ngay cả trong một lĩnh vực được coi là trọng yếu đối với an ninh năng lượng và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng của Mỹ.

Ông Rath từ chối tiết lộ số vốn đầu tư cụ thể cho nhà máy tại Thường Châu, nơi có mức độ tự động hóa khoảng 95% và dự kiến sử dụng khoảng 400 lao động vào cuối năm nay, nhưng đưa ra mức ước tính trong khoảng 20-50 triệu USD. Ông cho biết công ty cũng có kế hoạch mở các nhà máy tương tự tại Bắc Mỹ, Trung Đông và châu Âu từ năm 2028, với các địa điểm dự kiến được lựa chọn vào năm tới.

Công ty từng công bố kế hoạch xây dựng nhà máy tại Kentucky (Mỹ) vào năm 2023, với số vốn đầu tư trong giai đoạn đầu là 264 triệu USD và tạo ra 450 việc làm, nhưng đã từ bỏ dự án này một năm sau đó, khi một trong những lý do là công nghệ vào thời điểm đó vẫn chưa sẵn sàng.