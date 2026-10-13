Công ty In sách giáo khoa Hòa Phát bị phạt hơn 200 triệu đồng

Theo Quyết định số 598/QĐ-XPHC, Công ty CP In sách giáo khoa Hòa Phát, có trụ sở tại số 157 Tôn Đức Thắng, phường An Khê, TP. Đà Nẵng, bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Cụ thể, công ty chậm công bố dưới 15 ngày đối với báo cáo tài chính riêng quý II/2025 và báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025.

Các tài liệu chậm công bố từ 15 ngày trở lên gồm: báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2024, năm 2025; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên đã soát xét năm 2025, năm 2026; báo cáo tài chính hợp nhất quý II, III, IV/2025 và quý I, II/2026; báo cáo thường niên năm 2024, năm 2025.

Bên cạnh đó, công ty bị phạt 125 triệu đồng do không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2025. Tổng số tiền phạt đối với Công ty CP In sách giáo khoa Hòa Phát là 217,5 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Được biết, In Sách Giáo Khoa Hòa Phát, tiền thân là Xí nghiệp In Sách Giáo khoa Hòa Phát thuộc Nhà xuất bản Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo được thành lập năm 1996. HTP hoạt động trong lĩnh vực như in sách giáo khoa, sách báo tạp chí, sản phẩm bao bì các giấy tờ quản lý kinh tế xã hội; Sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm …

Về cổ phiếu, cổ phiếu HTP bị đình chỉ giao dịch từ ngày 26/06/2026 (do chưa công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024), trước đó mã này cũng từng bị hạn chế giao dịch và hủy niêm yết bắt buộc trên HNX từ ngày 29/07/2024, sau đó chuyển về UPCoM./.