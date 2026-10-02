Công ty huấn luyện robot hình người tự nhảy vào lò luyện thép

Robot hình người F.02 của Figure tự lao xuống lò thép nóng chảy. Ảnh: Figure.

Hãng robot Figure vừa thực hiện một cách “khai tử” khác thường với dòng robot hình người F.02. Thay vì tháo dỡ từng thiết bị, công ty huấn luyện robot tự nhảy xuống một lò hồ quang điện chứa thép nóng chảy tại Imatra (Phần Lan).

Video do Figure công bố còn có sự xuất hiện của diễn viên Arnold Schwarzenegger. Chi tiết này gợi nhắc cảnh kết nổi tiếng trong phim Terminator 2: Judgment Day (Kẻ hủy diệt 2: Ngày phán xét). Ở cuối video, Schwarzenegger tháo mặt nạ bảo hộ và tuyên bố F.02 đã được cho ngừng hoạt động.

Theo Figure, việc loại bỏ F.02 trở nên cần thiết khi đội robot F.03 ngày càng mở rộng. Công ty cho rằng duy trì song song thế hệ cũ không còn hợp lý. Tuy nhiên, F.02 chứa nhiều bộ truyền động được thiết kế riêng cùng các thành phần phần cứng độc quyền. Việc tháo rời toàn bộ robot cũng cần nhiều nhân lực kỹ thuật. Điều này có thể ảnh hưởng tới tiến độ phát triển F.04.

“Chúng tôi cần tiêu hủy robot theo cách có thể bảo vệ phần cứng độc quyền”, Figure cho biết. Công ty sau đó quyết định nung chảy phần lớn đội robot thay vì tháo rời từng thiết bị.

Robot hình người tự nhảy vào lò luyện thép Figure cho hàng loạt robot F.02 tự nhảy vào lò luyện thép tại Phần Lan. Công ty chọn cách này để tiêu hủy phần cứng độc quyền của thế hệ robot cũ.

Ý tưởng này xuất hiện sau khi Figure hỏi cộng đồng cách xử lý những robot đã hết vòng đời. Arnold Schwarzenegger đề xuất nung chảy chúng. Công ty sau đó liên hệ với nam diễn viên và đưa ông vào dự án.

Tuy nhiên, tìm nơi thực hiện không đơn giản. Các cơ sở luyện kim mà Figure liên hệ tại Mỹ và Mexico đều từ chối. Một trong những vấn đề là bộ pin lithium-ion nằm bên trong robot. Công ty thậm chí tìm đến những cựu thành viên của chương trình MythBusters để hỗ trợ tìm địa điểm. Cuối cùng, một nhà máy tại Imatra (Phần Lan) đã đồng ý tham gia.

Song, Figure không đơn thuần "ném" robot xuống lò. Quá trình huấn luyện diễn ra tại trụ sở của công ty ở San Jose (Mỹ).

Figure đặt các túi khí lớn bên dưới và cho robot tập nhảy từ tầng 2 của một tòa nhà. Chuyển động của các diễn viên đóng thế được dùng làm dữ liệu tham chiếu. Nhóm kỹ sư sau đó huấn luyện một mô hình điều khiển trong môi trường mô phỏng.

Mục tiêu là để robot đáp chính xác xuống khu vực chứa thép nóng chảy. Thách thức nằm ở việc Figure chưa từng thử robot tại nhà máy ở Phần Lan trước đó.

Lò hồ quang điện tại đây có công suất 75 tấn. 3 điện cực graphite lớn được dùng để nung chảy thép phế liệu. Nhóm Figure chỉ có 24 giờ với tổng cộng 6 chu kỳ nung để hoàn thành dự án. Mỗi chu kỳ chỉ có khoảng 20 phút trước khi lớp thép nóng chảy bắt đầu nguội và hình thành bề mặt cứng.

Nhiệt độ cao không phải vấn đề duy nhất. Trường điện từ quanh lò làm một số camera và thiết bị điện tử gặp sự cố. Figure cho biết robot vẫn thực hiện được chính xác điều khiển đã huấn luyện trong điều kiện này.

Kim loại thu được sau quá trình nung được đúc thành các thanh và chuyển trở lại Mỹ. Figure dự kiến gia công số vật liệu này thành một loạt vật phẩm kỷ niệm giới hạn dành cho F.02.