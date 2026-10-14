Công ty hóa chất bồi thường 125 triệu USD vụ rò rỉ tại California

Một tuyến đường ở gần khu vực rò rỉ hóa chất bị phong tỏa, tại thành phố Garden Grove, thuộc hạt Orange, California, Mỹ, ngày 22/5/2026. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo Văn phòng Biện lý Quận Cam, trong tổng số tiền trên, tối đa 100 triệu USD sẽ được dành để bồi thường cho khoảng 50.000 cư dân phải rời khỏi nhà ở hoặc cơ sở kinh doanh theo lệnh sơ tán. Thỏa thuận cũng yêu cầu công ty hoàn trả 8,47 triệu USD chi phí ứng phó khẩn cấp, nộp 15 triệu USD tiền phạt theo luật California và chi thêm 1,4 triệu USD để tài trợ chương trình giám sát an toàn nhà máy trong thời hạn 7 năm.

Chương trình giám sát sẽ có sự tham gia của một chuyên gia độc lập nhằm kiểm tra việc tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn an toàn tại cơ sở sản xuất. Theo ông Spitzer, văn phòng biện lý đã phối hợp với các chuyên gia độc lập về an toàn hóa chất để điều tra nguyên nhân và diễn biến sự cố. Công ty được cho là đã hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra.

Sự cố xảy ra ngày 21/5/2026 tại nhà máy ở địa chỉ 12122 Western Avenue, Garden Grove, liên quan đến hệ thống làm mát của một bồn chứa hóa chất có dung tích 34.000 gallon (1 gallon = 3,78 lít). Trục trặc hệ thống làm mát khiến hóa chất trong bồn quá nóng, làm áp suất tăng cao và gây lo ngại về nguy cơ nổ.

Trước tình hình này, các lực lượng ứng cứu khẩn cấp đã triển khai hoạt động kiểm soát nhiệt độ và xử lý nguy cơ hóa chất phát tán. Nhà chức trách ban hành lệnh sơ tán trên diện rộng trong dịp cuối tuần lễ Memorial Day, ảnh hưởng đến khoảng 50.000 người tại Garden Grove, toàn bộ thành phố Stanton và một số cộng đồng lân cận. Nhiều cơ sở kinh doanh trong khu vực cũng phải tạm thời sơ tán.

Các lực lượng ứng cứu làm việc liên tục trong nhiều ngày để giảm nguy cơ xảy ra vụ nổ. Theo thông tin được công bố, một vết nứt xuất hiện trên bồn chứa bị hư hại, giúp giải phóng áp suất bên trong và loại bỏ mối đe dọa nổ nghiêm trọng nhất.

Tháng 7/2026, chính quyền Quận Cam đã yêu cầu công ty hoàn trả hơn 4,07 triệu USD chi phí huy động nhân lực và phương tiện ứng cứu. Theo thỏa thuận mới, tổng khoản hoàn trả được nâng lên khoảng 8,47 triệu USD.

Mặc dù các điều khoản chính của thỏa thuận đã được công bố, nhà chức trách chưa nêu cụ thể mức bồi thường mà từng cư dân có thể nhận cũng như thủ tục nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường. Việc phân bổ khoản tiền tối đa 100 triệu USD cho những người bị ảnh hưởng sẽ phụ thuộc vào các quy trình được xác định sau đó.

Thỏa thuận dự kiến giải quyết các nghĩa vụ tài chính và tăng cường giám sát an toàn tại nhà máy sau sự cố. Tuy nhiên, thỏa thuận chỉ có hiệu lực sau khi được Tòa Thượng thẩm Quận Cam chấp thuận.