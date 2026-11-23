Đầu tháng 10/2026, CTCP Đầu tư và Thuê mua tàu bay FLC đã đổi tên thành CTCP Đầu tư Tài chính Hàng không, Bất động sản và Năng lượng VANTA (VANTA).

Doanh nghiệp đồng thời chuyển trụ sở từ Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai về tầng 5, tòa Luviaf, số 11 An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Cùng với việc bỏ tên FLC, VANTA bổ sung 4 ngành nghề kinh doanh liên quan đến năng lượng và thiết bị điện, gồm sản xuất điện từ nguồn tái tạo như điện gió, điện mặt trời, thủy điện; xây dựng công trình điện; sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện; sản xuất động cơ, tua bin.

Tại ĐHĐCĐ năm 2026, lãnh đạo FLC cho biết việc thành lập VANTA nhằm hỗ trợ kế hoạch phát triển đội bay của Bamboo Airways.

Sau điều chỉnh, số ngành nghề đăng ký tăng từ 193 lên 197. Hoạt động kinh doanh chính vẫn là cho thuê máy móc, thiết bị, trong đó có mua, thuê, cho thuê và cho thuê lại máy bay.

Người đại diện theo pháp luật là ông Trịnh Huy Linh (sinh năm 1990), giữ chức Chủ tịch HĐQT. Theo thông tin đăng ký thuế, doanh nghiệp có 4 lao động.

VANTA được thành lập tháng 2/2026 với tên gọi ban đầu là CTCP Đầu tư và Khai thác Hàng không Tiên Phong, sau đó đổi thành CTCP Đầu tư và Thuê mua tàu bay MSV.

Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn FLC góp 1.497 tỷ đồng, nắm giữ 99,8% vốn. Hai cổ đông còn lại là ông Trịnh Huy Linh và bà Đỗ Thị Thanh Huyền, mỗi người góp 1,5 tỷ đồng, tương ứng 0,1%.

Ngày 9/3/2026, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ gấp 4 lần, lên 6.000 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sau đợt tăng vốn chưa được công bố. Đến tháng 5/2026, công ty đổi tên thành CTCP Đầu tư và Thuê mua tàu bay FLC, trước khi tiếp tục mang tên VANTA vào tháng 10.

Tại ĐHĐCĐ năm 2026, lãnh đạo FLC cho biết doanh nghiệp này được định hướng đầu tư, khai thác và cho thuê tàu bay nhằm phục vụ kế hoạch phát triển đội bay của Bamboo Airways, đồng thời cung cấp dịch vụ cho các đối tác trong và ngoài nước. Đây là một phần trong chiến lược hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ hàng không của tập đoàn.

Trong một diễn biến liên quan, mới đây, website chính thức của Bamboo Airways gặp sự cố truy cập. Khi mở trang, hệ thống trả về thông báo lỗi 502 Bad Gateway, khiến người dùng không thể truy cập theo cách thông thường.

Trang web Bamboo Airways không thể truy cập.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh hoạt động khai thác của Bamboo Airways đã thu hẹp đáng kể, khi chiếc máy bay cuối cùng được ghi nhận trong đội bay của hãng chưa thực hiện chuyến bay mới trong hơn hai tuần.

Theo dữ liệu từ các nền tảng theo dõi hàng không quốc tế, chiếc Airbus A321-211 mang số đăng ký VN-A227 của Bamboo Airways có chuyến bay gần nhất được ghi nhận vào ngày 6/11/2026.

Cụ thể, máy bay thực hiện chuyến QH9589 từ Ma Cao đến Đà Nẵng, hạ cánh lúc 21h29. Kể từ đó đến ngày 23/11, các nền tảng trên chưa ghi nhận chuyến bay mới của VN-A227, tương đương 17 ngày.

Trước khi ngừng xuất hiện trên hệ thống theo dõi, tần suất hoạt động của chiếc máy bay này đã giảm mạnh. Theo Flightera, VN-A227 thực hiện 228 chuyến trong tháng 7, giảm xuống 69 chuyến vào tháng 8, 66 chuyến trong tháng 9 và tháng 10. Riêng tháng 11, hệ thống ghi nhận 16 chuyến, đều diễn ra trước ngày 7/11.

Bamboo Airways từng sở hữu đội bay lên tới 44 chiếc ở thời kỳ đỉnh cao, trước khi liên tục thu hẹp quy mô trong quá trình tái cơ cấu.

Tháng 9/2025, Tập đoàn FLC, doanh nghiệp do ông Trịnh Văn Quyết sáng lập, tiếp quản trở lại quyền điều hành Bamboo Airways sau hơn hai năm. Thời điểm đó, hãng vẫn khai thác 7 máy bay Airbus A320/A321 cùng 12 đường bay nội địa và công bố kế hoạch tái cơ cấu, phục hồi hoạt động.

Bên cạnh khó khăn trong hoạt động khai thác, Bamboo Airways còn ghi nhận các khoản nợ lớn. Theo thông tin được công bố đầu tháng 9/2026, hãng nợ thuế hơn 440,6 tỷ đồng. Đến cuối tháng 9, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp vào khoảng 48,2 tỷ đồng.

Đến ngày 23/11, chưa có thông báo chính thức về nguyên nhân website Bamboo Airways không thể truy cập, cũng như thời điểm chiếc VN-A227 hoạt động trở lại. Dữ liệu theo dõi chuyến bay chưa ghi nhận hành trình mới của máy bay này, nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận hãng đã chính thức dừng hoạt động.