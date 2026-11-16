Công ty Hàn Quốc giành hợp đồng cung cấp hệ thống điện cho trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ

Trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, nhà sản xuất thiết bị điện của Hàn Quốc sẽ cung cấp theo từng giai đoạn các hệ thống đóng cắt điện cao thế 38 kilovolt (kV) cùng các hệ thống phân phối điện hạ thế cho trung tâm dữ liệu AI nói trên.

LS Electric không công bố danh tính khách hàng tại Mỹ. Doanh nghiệp cho biết hợp đồng mới tiếp tục đánh dấu một đơn hàng từ cùng công ty công nghệ của Mỹ.

Trước đó, LS Electric đã tham gia giai đoạn đầu của dự án và cung cấp các thiết bị phân phối điện chủ chốt. Với hợp đồng mới, công ty sẽ tiếp tục đảm nhận việc cung cấp thiết bị phục vụ quá trình mở rộng trung tâm dữ liệu.