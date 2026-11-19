Thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông về việc xác minh clip phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông đăng trên mạng xã hội, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hải Phòng đã khẩn trương vào cuộc.

Qua xác minh, phương tiện vi phạm là xe ô tô con mang biển kiểm soát 15B-362.xx, do B.M.H (sinh năm 2008, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) điều khiển khi không có giấy phép lái xe. Chủ sở hữu phương tiện trên là Công ty TNHH SX&TM H.P.V, do ông B.V.V. (sinh năm 1967, ĐKTT tại phường Lê Chân, Hải Phòng) làm đại diện theo pháp luật.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 15/11/2026 tại tuyến đường thuộc TDP Chiếm Phương, phường Hòa Bình, Hải Phòng.

Theo Công an TP. Hải Phòng, chủ phương tiện đã có hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện, vi phạm Khoản 1, Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Ngày 19/11/2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã mời người điều khiển ô tô và đại diện Công ty TNHH SX&TM H.P.V đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, B.M.H đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP. Hải Phòng đã lập hồ xử lý trường hợp điều khiển ô tô khi không có giấy phép lái xe và công ty giao xe cho người không đủ điều kiện (ảnh: CAHP).

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm đối với người điều khiển ô tô không có giấy phép lái xe, theo điểm b Khoản 9 Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP (mức phạt từ 18.000.000 đến 20.000.000 đồng); lập biên bản đối với chủ phương tiện về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện, theo điểm i Khoản 14 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP (mức phạt đối với tổ chức từ 56.000.000 đến 60.000.000 đồng).

Tổng tiền phạt đối với các lỗi trên là 77.000.000 đồng, đồng thời đã tạm giữ phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định.