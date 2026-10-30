Công ty Felicitas mua thành công 10 triệu cổ phiếu GEE

Công ty TNHH Felicitas vừa có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu GEE của người có liên quan của người nội bộ Công ty cổ phần Điện lực Gelex(Gelex, HOSE: GEE).

Cụ thể, công ty Felicitas đã hoàn tất giao dịch mua vào 10 triệu cổ phiếu GEE. Được biết, mục đích giao dịch là đầu tư tài chính. Giao dịch được thực hiện qua phương thức khớp lệnh trên sàn từ ngày 27/10/2026 đến ngày 28/10/2026.

Tính theo giá kết phiên 28/10 của mã GEE là 69.200 đồng/cổ phiếu, công ty đã chi khoảng 692 tỷ để mua vào lượng cổ phiếu trên.

Trước khi giao dịch, Công ty TNHH Felicitas không nắm giữ cổ phiếu GEE nào. Sau khi hoàn tất mua vào lượng cổ phiếu trên, đơn vị này chính thức sở hữu 1,56% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần điện lực Gelex.

Felicitas đã thành công sở hữu 1,56% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Điện lực Gelex (Ảnh: GEE).

Đáng chú ý, Công ty Felicitas là đơn vị có liên quan đến ông Lê Bá Thọ - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Điện lực Gelex kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Gelex và ông Lê Tuấn Anh - Thành viên HĐQT Điện lực Gelex kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Gelex.

Theo đó, tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ của bên thực hiện giao dịch và người có liên quan sau giao dịch nâng lên hơn 499 triệu cổ phiếu, tương đương 77,93% vốn điều lệ.

Felicitas được thành lập ngày 25/8/2025. Felicitas và Điện lực Gelex đều là công ty trong hệ sinh thái Tập đoàn Gelex. Felicitas là công ty con của Công ty Đầu tư Gelex với tỉ lệ sở hữu 100%.

Về thay đổi nhân sự liên quan, từ ngày 23/10, ông Lê Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Gelex đã chính thức được bầu bổ sung vào HĐQT Điện lực Gelex nhiệm kỳ 2025 - 2030 thay cho ông Đặng Phan Tường do không còn đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Trước đó, ngày 18/9, doanh nghiệp đã chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền mặt với tỉ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Với gần 640,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Gelex Electric sẽ phải chi khoảng hơn 320,2 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức này. Thời gian dự kiến thanh toán từ ngày 7/10/2026.

Ở đợt 1, ngày 30/6/2026, Gelex Electric cũng đã chi hơn 320,2 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỉ lệ 5% tương tự.