Dự án được công bố sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng thuế chống bán phá giá đối với vỏ nang thuốc nhập khẩu từ Ấn Độ, Brazil, Trung Quốc...

Theo Phòng Thương mại Greensboro, dự án dự kiến tạo thêm 240 việc làm tại quận Guilford, góp phần mở rộng ngành sản xuất dược phẩm và tạo cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Thống đốc bang North Carolina Josh Stein, thuộc đảng Dân chủ, cho biết nhà máy mới có diện tích khoảng 11.600 m². Mức lương trung bình hằng năm của nhân viên dự kiến đạt 66.122 USD, cao hơn gần 4.000 USD so với mức trung bình của khu vực tư nhân tại quận Guilford.

ACG hiện cung cấp vỏ nang thuốc, thiết bị sản xuất, vật liệu đóng gói và hệ thống kiểm tra sản phẩm cho các doanh nghiệp dược phẩm và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng trên toàn thế giới.

Tháng 2/2026, Cơ quan Quản lý Thương mại Quốc tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với vỏ nang thuốc cứng nhập khẩu từ Ấn Độ, Brazil, Trung Quốc.... Mức thuế được xác định dựa trên biên độ chênh lệch giữa giá trị thông thường của hàng hóa và giá xuất khẩu.

Theo kết quả điều tra, biên độ bán phá giá bình quân gia quyền đối với sản phẩm vỏ nang thuốc của ACG nhập khẩu từ Brazil là 77,63%, trong khi mức áp dụng đối với sản phẩm từ Ấn Độ là 26,69%.

Ông Geoff Foster, Chủ tịch Hội đồng quản trị Phòng Thương mại Greensboro, nhận định khoản đầu tư của ACG sẽ củng cố năng lực sản xuất tại địa phương và tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động. Phòng Thương mại cam kết hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập các mối quan hệ kinh doanh tại thành phố Greensboro và quận Guilford, hướng tới những lợi ích kinh tế lâu dài cho khu vực.