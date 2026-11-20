Nhân vật ảo Fang Taozi nổi tiếng nhờ phim ngắn trước khi bước vào thị trường quảng cáo.

Ngày 16/11, nhân vật ảo Fang Taozi vướng tranh cãi khi quảng cáo kính áp tròng màu bằng những trải nghiệm sử dụng không có thật. Đơn vị vận hành “diễn viên” AI này bị phạt 68.288 NDT (khoảng 10.000 USD), trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường kiểm soát nội dung quảng cáo do AI tạo ra.

Gương mặt ảo, giá quảng cáo thật

Fang Taozi là nữ chính trong phim ngắn AI The Girl Who Was Laid Off (Cô gái bị sa thải), tác phẩm thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Tuy nhiên, khi bước vào hoạt động thương mại, nhân vật ảo này vướng tranh cãi vì quảng cáo kính áp tròng màu bằng những trải nghiệm mà một nhân vật AI không thể có.

Guangzhou Wode Film and Television Culture Media, đơn vị vận hành Fang Taozi, bị cơ quan quản lý thị trường quận Phiên Ngung (Quảng Châu) phạt 68.288 NDT (khoảng 10.000 USD). Doanh nghiệp bị xác định phát hành quảng cáo thiết bị y tế khi chưa có giấy chứng nhận thẩm định nội dung, đồng thời đưa ra thông tin sai lệch về hiệu quả sử dụng sản phẩm.

Vụ việc quảng cáo kính giãn tròng của "diễn viên" AI Fang Taozi dấy lên câu hỏi lớn. Ảnh: Douyin.

Vụ việc liên quan đến video quảng bá kính áp tròng NUTNUTLOOK, đăng trên tài khoản mạng xã hội của Fang Taozi trong khoảng thời gian 3-5/8. Trong video, nhân vật khẳng định kính có thể đeo cả ngày mà vẫn thoải mái, đồng thời giới thiệu thiết kế giữ ổn định trục họa tiết, giúp người dùng yên tâm chớp mắt.

Những lời giới thiệu được thể hiện như trải nghiệm cá nhân. Tuy nhiên, Fang Taozi là nhân vật do AI tạo ra, không có mắt thật để trực tiếp sử dụng hay kiểm chứng sản phẩm. Cơ quan chức năng xác định đơn vị vận hành đã bịa đặt hiệu quả sử dụng, cấu thành hành vi quảng cáo sai sự thật.

Theo Lianhe Zaobao, cuộc điều tra bắt đầu ngày 11/8, với các hoạt động kiểm tra, phỏng vấn và thu thập chứng cứ. Kính áp tròng màu thuộc nhóm thiết bị y tế loại III theo hệ thống phân loại của Trung Quốc. Vì vậy, quảng cáo sản phẩm phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung trước khi phát hành. Công ty vận hành Fang Taozi không có giấy chứng nhận cần thiết.

Đáng chú ý, đơn hàng quảng cáo liên quan chưa hoàn tất và công ty chưa nhận được khoản thanh toán. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn bị xử phạt theo quyết định của cơ quan quản lý.

Trước vụ việc, Fang Taozi từng có mức giá quảng cáo đáng chú ý. Beijing Daily cho biết trong tháng 8, bảng giá trên nền tảng tiếp thị Xingtu của Douyin dao động từ 168.000 NDT cho video dài 1-20 giây đến 258.000 NDT cho video trên 60 giây. Nhân vật này thu hút 400.000 người theo dõi trong 30 ngày đầu xuất hiện.

Fang Taozi được biết đến qua phim ngắn AI The Girl Who Was Laid Off. Ảnh: Douyin.

Sức hút của Fang Taozi phần lớn đến từ The Girl Who Was Laid Off. Theo Shanghai Daily, bộ phim vượt 220 triệu lượt xem trên một nền tảng, trong khi các chủ đề liên quan ghi nhận hơn 800 triệu lượt thảo luận trực tuyến. Nhân vật ảo này còn xuất hiện trên bìa tạp chí Cosmopolitan Trung Quốc, cho thấy tiềm năng thương mại của những gương mặt được tạo ra bằng công nghệ.

Khoảng trống trách nhiệm trong quảng cáo AI

Vụ Fang Taozi đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của doanh nghiệp khi sử dụng nhân vật ảo làm đại diện thương hiệu. Theo Jing Daily, Trung Quốc chưa có khung pháp lý chuyên biệt, hoàn chỉnh dành riêng cho nhân vật ảo trong hoạt động quảng cáo.

Tuy nhiên, các quy định hiện hành đã yêu cầu quảng cáo thiết bị y tế phải được thẩm định trước khi phát hành, đồng thời cấm cung cấp thông tin sai lệch về sản phẩm. Trong trường hợp này, cơ quan chức năng xử lý đơn vị vận hành thay vì nhân vật AI, bởi doanh nghiệp là chủ thể sản xuất và đăng tải nội dung quảng cáo.

Sau khi vụ việc gây chú ý, nhóm vận hành Fang Taozi thừa nhận thiếu kinh nghiệm trong hoạt động thương mại. Theo Lianhe Zaobao, đại diện nhóm cho biết đã gỡ quảng cáo, tạm dừng nhận hợp tác và chuyển trọng tâm trở lại sản xuất nội dung.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường kiểm soát việc sử dụng AI để giả mạo người nổi tiếng và quảng bá sản phẩm bằng thông tin sai lệch. Theo China Daily, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc cho biết đã gỡ hơn 47.000 nội dung có hại và xử lý 3.961 tài khoản đăng tải thông tin gây hiểu lầm cho công chúng. Một số trường hợp liên quan đến việc sử dụng hình ảnh, giọng nói tạo bằng AI để quảng cáo hoặc bịa đặt trải nghiệm cá nhân.

Diễn viên AI xuất hiện trong quảng cáo gây lo ngại tại Trung Quốc. Ảnh: Weibo.

Khi hình ảnh và giọng nói tổng hợp ngày càng giống người thật, ranh giới giữa nhân vật hư cấu, người có sức ảnh hưởng và người đại diện thương hiệu trở nên khó nhận biết. Với doanh nghiệp, nhân vật AI có lợi thế về khả năng kiểm soát hình ảnh, lịch trình và nội dung xuất hiện. Tuy nhiên, những lợi thế này không đồng nghĩa thương hiệu được phép tạo ra trải nghiệm sử dụng không có thật.

Các tuyên bố liên quan đến sức khỏe, độ an toàn hay hiệu quả sản phẩm vẫn cần có căn cứ, bất kể người đưa ra lời giới thiệu là diễn viên thật hay nhân vật ảo. Khoản phạt dành cho đơn vị vận hành Fang Taozi vì thế nhấn mạnh trách nhiệm của doanh nghiệp đứng sau các nhân vật AI trong hoạt động quảng cáo.