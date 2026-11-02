Công ty đứng sau 'Anh trai vượt ngàn chông gai' báo lãi quý III tăng 126%, nợ vay tăng mạnh

Lợi nhuận quý III tăng 126%, lũy kế 9 tháng giảm 40%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Tập đoàn Yeah1 ghi nhận doanh thu thuần hơn 306 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, giá vốn giảm 31%, xuống 240 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng 47%, lên gần 67 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó cải thiện từ 12% lên 22%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 175%, lên 15 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng 213%, lên 12 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng 164%, lên 11 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng mạnh 269%, lên 21 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 7%, còn 27 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Yeah1 báo lãi sau thuế gần 17 tỷ đồng, tăng 126% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 12 tỷ đồng, tăng 35%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận quý III tăng mạnh chủ yếu nhờ tối ưu chi phí giá vốn, qua đó cải thiện lợi nhuận gộp dù doanh thu thuần sụt giảm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Yeah1 ghi nhận doanh thu thuần 896 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn giảm 24%, lợi nhuận gộp vẫn tăng 36%, lên 190 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp khoảng 21%.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng đạt 40 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 54%, còn 30 tỷ đồng.

Theo giải trình của Yeah1, cùng kỳ năm trước doanh nghiệp ghi nhận khoản lãi đáng kể từ hoạt động thoái vốn công ty con, trong khi 9 tháng năm nay không phát sinh khoản thu tương tự. Việc doanh thu tài chính sụt giảm cùng chi phí hoạt động gia tăng đã ảnh hưởng đến lợi nhuận, dù lợi nhuận gộp cải thiện.

Tài sản vượt 3.100 tỷ đồng, dư nợ vay ngắn hạn tăng 65%

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Yeah1 ghi nhận 3.149 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 66%, tương đương 2.079 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 175%, lên 1.173 tỷ đồng, trong khi tiền và các khoản tương đương tiền giảm 56%, còn 128 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, Yeah1 phát sinh khoản chứng khoán kinh doanh trị giá 433 tỷ đồng, gồm 260 tỷ đồng ủy thác đầu tư mua cổ phần tại CTCP Tera Group và 173 tỷ đồng tại CTCP Tera Ventures.

Bên cạnh đó, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn tăng 71%, lên 741 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi ngân hàng chiếm 387 tỷ đồng, cho vay bên thứ ba 260 tỷ đồng và cho vay bên liên quan 93 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 40%, còn 623 tỷ đồng. Trong đó, phải thu khách hàng giảm 55%, xuống 242 tỷ đồng.

Khoản trả trước cho người bán ngắn hạn ghi nhận 392 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Đáng chú ý, Yeah1 đang trả trước 137 tỷ đồng cho CTCP Tera Group và 98 tỷ đồng cho CTCP Quảng cáo Bồ Công Anh.

Như vậy, bên cạnh khoản 260 tỷ đồng ủy thác đầu tư mua cổ phần, Yeah1 còn ghi nhận khoản trả trước 137 tỷ đồng liên quan đến CTCP Tera Group.

Hàng tồn kho tăng 39%, lên 136 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí các chương trình đang sản xuất dở dang với giá trị 123 tỷ đồng.

Đối với tài sản dài hạn, tài sản cố định tăng 49%, lên 333 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định vô hình chiếm phần lớn với 330 tỷ đồng, tăng 51%, chủ yếu liên quan đến hoạt động mua sắm bản quyền nội dung và phần mềm.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Yeah1 tại cuối tháng 9 ghi nhận 963 tỷ đồng, tăng 42% so với đầu năm, tương đương 31% tổng nguồn vốn.

Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 65%, lên 503 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng nợ phải trả.

Theo thuyết minh, doanh nghiệp ghi nhận các khoản vay tại VietinBank, VPBank và Encapital Holdings. Đây là những khoản mục đáng chú ý trong cơ cấu nợ vay của Yeah1 tại thời điểm cuối quý III.

Ngoài ra, khoản phải trả ngắn hạn khác tăng 65%, lên 83 tỷ đồng. Trong đó có 24 tỷ đồng nhận góp vốn hợp tác kinh doanh liên quan đến chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 1" từ Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) và 43 tỷ đồng phải trả tiền thu hộ tổ chức chương trình.

Ở phía vốn chủ sở hữu, Yeah1 ghi nhận 2.186 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm.

Vốn điều lệ tăng 7%, lên 2.052 tỷ đồng sau khi doanh nghiệp hoàn tất phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, bổ sung 134 tỷ đồng vốn điều lệ.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm 70%, còn 44 tỷ đồng, chủ yếu do sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối để tăng vốn điều lệ.

Tính đến cuối quý III, nợ phải trả tương đương 44% vốn chủ sở hữu. Với tài sản ngắn hạn 2.079 tỷ đồng và nợ ngắn hạn 932 tỷ đồng, hệ số thanh toán hiện hành của Yeah1 ở mức khoảng 2,2 lần.