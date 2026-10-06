Công ty đứng sau 1,2 triệu lọ C sủi giả ‘một vốn, bốn lời’ bán cho trẻ em: Vốn 2 tỷ đồng, đăng ký kinh doanh 181 ngành nghề

Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm. Ảnh: Bộ Công an.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp các lực lượng chức năng triệt phá cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung có dấu hiệu giả mạo; thu giữ hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi các loại.

Đây là các sản phẩm sản xuất bởi Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm, xã Hồng Vân, TP Hà Nội, do ông Nguyễn Thế Vinh làm Giám đốc.

Quá trình khám xét diễn ra vào tháng 8/2025. Cụ thể, ngày 17/8/2025, khi tiến hành khám xét khẩn cấp cơ sở sản xuất của Công ty Vintecthpharm, cơ quan chức năng phát hiện nội dung bản công bố sản phẩm không trùng khớp với nhãn hàng hóa, hồ sơ công bố chưa đầy đủ; đồng thời tạm giữ, niêm phong 1.224.500 sản phẩm viên sủi tại cơ sở sản xuất và 3 cơ sở, quầy thuốc đã mua hàng.

Kết quả phân tích 4 mẫu sản phẩm tại các cơ quan kiểm nghiệm cho thấy hoạt chất Natri Benzoat có hàm lượng từ 4,18% - 6,78%, trong khi mức cho phép theo quy định là không quá 0,2%, vượt từ 20 đến 33 lần.

Đáng chú ý, một số thành phần như Vitamin B1, B3, B6 và các hoạt chất được quảng cáo trên nhãn không được phát hiện trong sản phẩm.

Theo tài liệu điều tra, chi phí sản xuất mỗi lọ chỉ khoảng 10.000 đồng nhưng được bán ra thị trường với giá từ 45.000 - 60.000 đồng/lọ, thông qua các quầy thuốc và nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee. Các sản phẩm còn được quảng cáo với những công dụng như tăng sức đề kháng, hỗ trợ thải độc, làm mát gan, trong đó có đối tượng sử dụng là trẻ em.

Ngày 24/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự; áp dụng biện pháp tạm giam đối với ông Nguyễn Thế Vinh.

Doanh nghiệp vốn 2 tỷ, đăng ký 181 ngành nghề

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm có tên cũ là Công ty TNHH thương mại Vintechpharm, thành lập ngày 13/4/2022 tại Hà Nội.

Vốn điều lệ ban đầu của Vintechpharm là 2 tỷ đồng, do 2 cá nhân góp vốn. Ông Nguyễn Thế Vinh góp 1,5 tỷ đồng, chiếm 75% cổ phần và giữ vị trí Giám đốc từ khi doanh nghiệp thành lập. Cá nhân còn lại là Nguyễn Ngọc Linh, góp 500 triệu đồng, tương đương 5% cổ phần.

Khi thành lập, doanh nghiệp đăng ký 181 ngành, nghề kinh doanh. Bên cạnh lĩnh vực sản xuất thực phẩm chức năng, danh mục đăng ký còn trải rộng sang nhiều lĩnh vực như sản xuất thực phẩm, đồ uống, sản phẩm thuốc lá, dệt may; khai thác, thu gom than bùn, đá sỏi; khai thác quặng kim loại, dầu thô và kinh doanh bất động sản.

Tháng 7/2023, Công ty TNHH thương mại Vintechpharm đổi tên thành Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm. Số vốn điều lệ của doanh nghiệp vẫn là 2 tỷ đồng nhưng cơ cấu góp vốn của công ty đã có sự thay đổi trong giai đoạn này.

Tỷ lệ sở hữu của ông Vinh tăng lên 90% với số vốn góp tương ứng là 1,8 tỷ đồng. Trong khi cổ đông sáng lập còn lại rời khỏi doanh nghiệp và được thay thế bằng một nữ cổ đông khác là Nguyễn Thị Hồng Loan. Người này góp 200 triệu đồng, chiếm 10% cổ phần còn lại.

Lần thay đổi đăng ký doanh nghiệp gần nhất của Vintechpharm diễn ra vào đầu tháng 8/2025, khi đăng ký 3 lao động, giảm từ 5 người trước đó.

Cơ quan Công an đề nghị ai đã mua, sử dụng các sản phẩm C sủi Multivitamin pro, Actiso râu ngô - rau má, Actiso pro Công ty Vintechpharm cung cấp hãy liên hệ với Phòng cảnh sát kinh tế để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ điều tra.