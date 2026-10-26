Công ty đình chỉ KOL pickleball bị bạn gái tố ngoại tình

Trong thông báo được đăng tải trên trang Facebook chính thức ngày 26/10, YnD Pickleball Club (Công ty TNHH TMDV YND) - tự mô tả là mạng lưới và cộng đồng vận hành các hoạt động, sự kiện và sân chơi pickleball tại TP.HCM - cho biết đã tiến hành xem xét những ảnh hưởng liên quan đến hoạt động, hình ảnh và uy tín công ty sau khi những tin nhắn riêng tư liên quan đến nhân sự tên H.H. lan truyền trên nhiều nền tảng.

H.H. là gương mặt quen thuộc trên các kênh mạng xã hội của của đơn vị này, thường xuất hiện ở vị trí dẫn dắt sự kiện và sáng tạo nội dung số.

Trong quá trình H.H. bị đình chỉ hoạt động, công ty sẽ tiếp tục đánh giá thái độ, tinh thần trách nhiệm và những thay đổi thực tế của KOL này để xem xét phương án phù hợp.

"Công ty luôn đề cao ý thức trách nhiệm, chuẩn mực ứng xử và tính chuyên nghiệp đối với các cá nhân tham gia xây dựng, phát triển cộng đồng", đơn vị cho biết, đồng thời khẳng định "trách nhiệm đối với tập thể và cộng đồng luôn cần được đặt lên hàng đầu".

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện công ty cho biết không bình luận gì thêm về sự việc cũng như cá nhân KOL H.H. ngoài thông báo chính thức đã phát đi. Đơn vị bày tỏ mong muốn cộng đồng tiếp nhận thông tin khách quan, tôn trọng các cá nhân liên quan và không lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng.

Trước đó, ngày 21/10, H.L. - cô gái tự nhận là bạn gái của H.H. - đăng bài trên trang cá nhân chia sẻ việc nam KOL pickleball không chung thủy. Trong thời gian yêu nhau, cô phát hiện H.H. và một cô gái qua lại, tặng quà nhau. H.L. cũng đưa ra nhiều hình ảnh, tin nhắn liên quan. Bài đăng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Facebook và Threads với hàng nghìn bình luận.

Sau thông báo đình chỉ công việc của H.H. từ phía công ty, H.L. cho biết cô không bình luận thêm về sự việc. Trong khi đó, sau thời gian tạm khóa trang cá nhân, H.H. đã mở lại Facebook song tắt bình luận công khai. Anh chưa phản hồi liên hệ từ Tri Thức - Znews cũng như công khai lên tiếng về sự việc.