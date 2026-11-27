Cán bộ nhân viên Xí nghiệp Lưới điện cao thế Tuyên Quang xử lý khiếm khuyết tại trạm 110kV Hàm Yên.

Hiện nay, Công ty Điện lực Tuyên Quang đang quản lý khối lượng hạ tầng kỹ thuật rộng lớn, bao gồm: 13 trạm biến áp 110kV với tổng dung lượng 879 MVA; 774 km đường dây 110kV huyết mạch; 5.847,45 km đường dây trung áp và 8.967,93 km đường dây hạ áp; cùng hệ thống phân phối gồm 3.577 trạm biến áp với 3.579 máy biến áp có tổng công suất 676.021 kVA.

Nhận thức rõ hạ tầng điện phải luôn đi trước một bước, công tác đầu tư xây dựng năm 2026 được Công ty chỉ đạo quyết liệt với mục tiêu hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao; trong đó bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn và đóng điện các công trình đúng tiến độ. Đơn vị đã tập trung ưu tiên triển khai danh mục bổ sung gồm 10 dự án chuẩn bị cho năm 2027, đồng thời dồn lực thi công, nghiệm thu các công trình trọng điểm trong những tháng cuối năm.

Song song đó, Công ty đang tập trung cao độ để hoàn thành nâng công suất máy biến áp trạm biến áp 110kV Hàm Yên và nâng công suất máy biến áp 110kV Bình Vàng trước ngày 31-12 nhằm tăng cường năng lực cấp điện, góp phần giải tỏa công suất và linh hoạt phương thức cấp điện.

Ông Đỗ Trường Giang, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang cho biết: Công tác đầu tư xây dựng các công trình lưới điện có ý nghĩa quyết định đến việc chống quá tải và bảo đảm chất lượng điện áp. Dù đối mặt với nhiều khó khăn về mặt bằng và thời tiết, Công ty luôn bám sát hiện trường, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm đưa các công trình vào vận hành an toàn, đúng kế hoạch, tạo xung lực thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương.

Trung tâm điều khiển xa vận hành lưới điện toàn tỉnh.

Bên cạnh việc củng cố hạ tầng vật lý, công tác quản lý vận hành của Công ty Điện lực Tuyên Quang đã có bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ các nền tảng tự động hóa và điều khiển xa.

Đến nay, toàn bộ 13/13 trạm biến áp 110kV trên địa bàn tỉnh đã chuyển đổi thành công sang mô hình vận hành không người trực, được giám sát và điều khiển từ xa qua hệ thống SCADA. Mạng lưới này kết nối chặt chẽ với hàng trăm thiết bị đóng cắt thông minh như Recloser, LBS và RMU, cho phép phân lập sự cố tự động và khôi phục cấp điện nhanh chóng cho các khu vực lân cận mà không làm gián đoạn diện rộng. Cùng với đó, việc khai thác hiệu quả các phần mềm chuyên ngành như: Quản lý kỹ thuật (PMIS), Quản lý mất điện (OMS) và Bảng điều khiển trung tâm (Dashboard) đã giúp lực lượng vận hành trực 24/24 giờ luôn nắm bắt chính xác tình trạng thiết bị theo thời gian thực.

Sử dụng Flycam kiểm tra đường dây ở những vị trí khó tiếp cận.

Trong công tác kiểm tra, sửa chữa, Công ty tiên phong ứng dụng thiết bị bay không người lái (Flycam) tại các cung đường dây hiểm trở, vừa bảo đảm an toàn cho người lao động, vừa nâng cao chất lượng giám sát kỹ thuật. Công nghệ camera nhiệt và thiết bị đo phóng điện cục bộ (PD) cũng được triển khai đồng bộ nhằm phát hiện sớm các điểm phát nhiệt, nguy cơ khiếm khuyết để xử lý kịp thời. Đặc biệt, phương pháp bảo dưỡng theo tình trạng thiết bị (CBM) dựa trên dữ liệu số hóa đã giúp tối ưu chi phí, kéo dài tuổi thọ thiết bị và giảm thiểu tối đa thời gian mất điện của khách hàng.

Trong 9 tháng đầu năm, lưới điện trên toàn tỉnh được giữ vững an toàn, ổn định với nhiều chỉ tiêu ấn tượng: Tỷ lệ tổn thất điện năng lũy kế đạt 4,52% (thấp hơn cùng kỳ năm trước 0,14% và tốt hơn 0,32% so với kế hoạch giao); sự cố trên lưới điện 110kV giảm sâu; sản lượng điện thương phẩm lũy kế đạt 1.627,06 triệu kWh, tăng trưởng 12,9% so với cùng kỳ năm 2025.