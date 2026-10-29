Công ty Điện lực Tuyên Quang tăng cường phòng tránh tai nạn điện, cảnh báo cháy nổ và bảo vệ an toàn lưới điện

Công ty Điện lực Tuyên Quang tập huấn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ nhân viên.

Hiện nay, Công ty Điện lực Tuyên Quang đang quản lý khối lượng hạ tầng lưới điện rất lớn, bao gồm: 44 tuyến đường dây 110kV với tổng chiều dài 774,9 km; hơn 5.800 km đường dây trung áp; hơn 8.900 km đường dây hạ áp; cùng 13 trạm biến áp 110kV (tổng công suất đặt 879 MVA) và 3.577 trạm biến áp phân phối thuộc tài sản ngành Điện (tổng công suất trên 676.021 kVA).

Địa bàn tỉnh có địa hình đồi núi chia cắt phức tạp, vào mùa mưa bão, thời tiết cực đoan, đường dây điện chủ yếu đi qua nương rẫy, đồi rừng và các khu dân cư nông thôn. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao nếu khoảng cách giữa dây dẫn điện với mặt đất hoặc các công trình xung quanh không được kiểm soát chặt chẽ.

Nhận diện rõ rủi ro này, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chỉ đạo các Điện lực trực thuộc mở đợt cao điểm rà soát, đo kiểm và xử lý triệt để các vị trí mất an toàn khoảng cách pha - đất. Tính đến hết tháng 9, toàn Công ty đã xử lý thành công 241/259 điểm, đạt tỷ lệ 93%. Hiện tại, các đơn vị đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện để hoàn thành toàn bộ 18 điểm còn lại ngay trong trung tuần tháng 11, tạo lá chắn an toàn vững chắc cho lưới điện trước mùa hanh khô và thời điểm phụ tải tăng cao cuối năm.

Nhân viên Điện lực Vị Xuyên kiểm tra an toàn điện cho khách hàng.

Ông Trần Xuân Hảo, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang khẳng định: Bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Với khối lượng đường dây trải rộng trên địa bàn rừng núi hiểm trở, Công ty không chỉ tập trung nguồn lực xử lý dứt điểm các điểm xung yếu về khoảng cách pha - đất theo tiến độ kỹ thuật, mà còn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phát dọn an toàn hành lang lưới điện, chủ động phát hiện sớm và triệt tiêu các nguy cơ mất an toàn ngay từ khi mới phát sinh.

Thực tế kiểm tra cho thấy, phần lớn sự cố chập điện và cháy nổ trong sinh hoạt, sản xuất bắt nguồn từ những thói quen tưởng chừng nhỏ nhưng tiềm ẩn hiểm họa lớn: Cắm quá nhiều thiết bị điện vào cùng một ổ cắm gây quá nhiệt tiếp xúc; sử dụng đồng thời nhiều thiết bị có công suất lớn (bình nóng lạnh, bếp từ, ấm siêu tốc, điều hòa) gây quá tải cục bộ đường dây; duy trì sử dụng hệ thống dây dẫn đã bong tróc lớp vỏ cách điện, dây dẫn chắp vá, mối nối không bảo đảm kỹ thuật; hoặc bất cẩn khi sử dụng các thiết bị sinh nhiệt gần vật liệu dễ cháy.

Để chủ động phòng ngừa tai nạn và nguy cơ cháy nổ ngay tại cơ sở, Công ty Điện lực Tuyên Quang khuyến cáo các hộ gia đình và doanh nghiệp cần thường xuyên kiểm tra tình trạng dây dẫn, bảng điện, cầu dao, aptomat. Bắt buộc lắp đặt thiết bị đóng cắt tự động (aptomat chống giật, chống quá tải) riêng cho từng khu vực hoặc từng thiết bị công suất lớn. Khi phát hiện ổ cắm có dấu hiệu nóng bất thường, dây dẫn đổi màu hoặc có hiện tượng rò điện ra vỏ thiết bị, người dân cần lập tức ngắt cầu dao tổng, tạm ngừng sử dụng thiết bị đó và tuyệt đối không tự ý sửa chữa điện. Đồng thời, cần hình thành thói quen an toàn: luôn tắt công tắc và rút phích cắm các thiết bị điện khi không sử dụng; không sạc điện thoại, xe máy điện, pin dự phòng qua đêm.

Nhân viên Điện lực Chiêm Hóa phát dọn hành lang tuyến, đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.

Ông Ma Văn Dũng, xã Quang Bình chia sẻ: Trước đây gia đình ông chủ quan, dây dẫn sau công tơ dùng nhiều năm bị nắng mưa làm nứt vỏ cách điện, lại thường cắm chung ấm đun nước với bếp điện vào một ổ cắm. Nhờ các cán bộ, nhân viên Điện lực trực tiếp đến tận nhà kiểm tra, chỉ rõ nguy cơ phát nhiệt gây chập cháy, ông mới thấy hết sự nguy hiểm. Gia đình ông đã lập tức thay mới toàn bộ đường dây dẫn và lắp thêm aptomat tự ngắt. Có sự hướng dẫn tận tình của Điện lực, gia đình ông yên tâm hơn rất nhiều khi sử dụng điện sinh hoạt hàng ngày.

Bên cạnh an toàn điện trong nhà, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp là yếu tố then chốt để ngăn chặn sự cố diện rộng. Công ty Điện lực Tuyên Quang yêu cầu người dân và các đơn vị thi công nghiêm túc chấp hành: Không trồng cây thân cao, phát triển nhanh (như keo, bạch đàn, tre, vầu) trong và sát hành lang đường dây; không xây dựng công trình, lán trại, tập kết rơm rạ hay vật tư dưới gầm đường dây điện.

Ngành Điện cũng đặc biệt lưu ý người dân tuyệt đối không trèo lên cột điện, trạm biến áp dưới mọi hình thức; không thả diều, ném các vật bay, sử dụng cần câu, sào tre hoặc dựng cây nêu gần đường dây. Khi cần chặt hạ cây rừng, cơi nới nhà ở, lắp đặt biển quảng cáo gần đường điện, người dân bắt buộc phải thông báo cho Điện lực để được hướng dẫn biện pháp an toàn hoặc tạm ngừng cấp điện cô lập nguồn khi cần thiết. Khi phát hiện dây điện đứt rơi xuống đất, cây gãy đổ đè lên đường dây hoặc cột điện sạt lở, nghiêng ngả, người dân phải giữ khoảng cách an toàn, cảnh báo người xung quanh không lại gần và gọi ngay Tổng đài chăm sóc khách hàng 1558 hoặc Điện lực gần nhất.

Song song đó, Công ty đẩy mạnh truyền thông đa nền tảng: Phối hợp với chính quyền cơ sở phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường; lồng ghép nội dung an toàn vào các cuộc họp thôn, xóm; tuyên truyền trực quan tại bộ phận “một cửa”; đồng thời phát hành các infographic, video cảnh báo trực quan trên Website, Fanpage, Zalo OA chính thống và ứng dụng EVNCSKH.

Bằng tinh thần phục vụ tận tâm và trách nhiệm cao nhất, Công ty Điện lực Tuyên Quang cam kết tiếp tục giữ vững dòng điện an toàn, ổn định, cùng nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên quê hương Tuyên Quang.