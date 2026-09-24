Công ty Điện lực Tuyên Quang đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà và lan tỏa các dịch vụ tiện ích số

Phát triển năng lượng xanh để giảm áp lực lưới điện

Khi nền nhiệt tăng cao, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh tăng mạnh, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm trưa và tối. Thực tế nhiều năm cho thấy, chỉ cần nền nhiệt độ tăng cao bất thường trong thời gian ngắn, phụ tải toàn hệ thống có thể tăng vọt, tạo áp lực rất lớn cho công tác vận hành. Nếu không có các giải pháp điều tiết, dịch chuyển phụ tải phù hợp, nguy cơ xảy ra quá tải cục bộ là hoàn toàn có thể xảy ra.

Đặc biệt, thời tiết cực đoan kéo theo chi phí sử dụng điện của các hộ gia đình tăng nhanh. Nguyên nhân chính khiến nhiều khách hàng phản ánh khi nhận hóa đơn tiền điện là do cơ chế biểu giá điện bậc thang lũy tiến. Khi sử dụng điều hòa liên tục kết hợp với các thiết bị công suất lớn, sản lượng điện tiêu thụ sẽ tăng mạnh, đẩy nhanh việc chuyển sang các bậc giá cao hơn.

Cán bộ Điện lực Sơn Dương kiểm tra quy trình vận hành, sử dụng điện tại Công ty TNHH MTV Bao bì DHT, cụm công nghiệp Phúc Ứng.

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, bên cạnh các giải pháp tiết kiệm điện truyền thống, việc phát triển điện mặt trời mái nhà đang là hướng đi hiệu quả giúp khách hàng chủ động nguồn năng lượng tại chỗ. Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện đã có trên 600 hệ thống điện mặt trời mái nhà được lắp đặt với tổng công suất đạt gần 22.000 kWp. Mô hình tự dùng này không chỉ giúp giảm chi phí tiền điện, giảm tải cho lưới điện khu vực vào ban ngày (thời điểm nhu cầu làm mát tăng cao) mà còn đóng góp tích cực vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường.

Ông Vũ Hồng Thái, tổ dân phố Tân Hà 34, phường Minh Xuân chia sẻ: “Hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp pin lưu trữ (BESS) đã giúp gia đình tôi tiết kiệm khoảng 2 triệu đồng tiền điện mỗi tháng. Đặc biệt vào mùa hè nắng nóng, dù nhu cầu làm mát của gia đình tăng lên rất cao nhưng hóa đơn tiền điện mua từ lưới điện quốc gia đã giảm đi đáng kể”.

Ông Bùi Đình Khanh, Quản lý cơ điện Công ty TNHH MTV Bao bì DHT, cụm công nghiệp Phúc Ứng cho biết: Hiện công ty đang lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho xưởng sản xuất với công suất 325 kWp. Hệ thống này đã giúp chúng tôi tối ưu hóa chi phí và tiết kiệm được lượng lớn điện năng tiêu thụ từ lưới điện quốc gia vào ban ngày khi thời tiết nắng nóng cao điểm. Mô hình tự tiêu thụ không chỉ giúp giảm áp lực cho lưới điện khu vực mà còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính, đồng hành cùng mục tiêu sản xuất xanh mà Chính phủ đang nỗ lực thực hiện.

Nhân viên Công ty Điện lực Tuyên Quang hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng EVNCSKH.

Cùng với việc khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo, Công ty Điện lực Tuyên Quang tiếp tục triển khai quyết liệt chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (DR) đối với các khách hàng sản xuất lớn (có sản lượng tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên). Đến nay, 100% khách hàng thuộc nhóm này đã ký thỏa thuận cam kết dịch chuyển phụ tải ra khỏi khung giờ cao điểm của hệ thống điện miền Bắc khi có yêu cầu. Việc tham gia DR không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý năng lượng, tối ưu hóa chi phí sản xuất mà còn thể hiện tinh thần đồng hành cùng ngành Điện trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đẩy mạnh tiện ích số để tối ưu dịch vụ khách hàng

Hiện nay, Công ty Điện lực Tuyên Quang đang quản lý gần 500.000 khách hàng, trong đó 100% công tơ trên lưới đã được thay thế bằng công tơ điện tử có chức năng đo xa. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, Công ty đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Chăm sóc khách hàng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (App EVNCSKH) là có thể dễ dàng theo dõi lượng điện tiêu thụ hằng ngày, tra cứu hóa đơn, nhận thông báo lịch tạm ngừng cấp điện hay gửi yêu cầu dịch vụ điện mọi lúc, mọi nơi. Một trong những tính năng được khách hàng đánh giá cao nhất là chức năng cảnh báo sản lượng điện tiêu thụ theo ngày, giúp người dân minh bạch hóa thông tin, từ đó chủ động điều chỉnh hành vi sử dụng điện kịp thời, tiết kiệm.

Phát triển năng lượng xanh để giảm áp lực hệ thống lưới điện.

Tại địa bàn các xã do Điện lực Yên Minh quản lý, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú như phát tờ rơi, tuyên truyền lưu động, phát thanh trên hệ thống loa cơ sở và hướng dẫn trực tiếp đến từng hộ dân. Đặc biệt, đơn vị chú trọng tuyên truyền về đầu số 1558 – Tổng đài Chăm sóc khách hàng mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Khách hàng tại Tuyên Quang hiện có thể liên hệ Tổng đài EVN 1558, đồng thời vẫn được duy trì kênh liên hệ quen thuộc qua Tổng đài EVNNPC 19006769 để bảo đảm tính liên tục trong giao dịch.

Ông Hà Văn Thắng, Trưởng Điện lực Yên Minh cho biết, khi bước vào mùa nắng nóng, khách hàng sử dụng nhiều thiết bị công suất lớn sẽ khiến sản lượng điện chuyển sang các bậc giá cao hơn theo quy định biểu giá điện bậc thang. Việc truyền thông rõ ràng, minh bạch quy luật này qua các nền tảng số giúp bà con không bị bất ngờ và hạn chế tối đa các thắc mắc sau khi nhận hóa đơn.

Ngành Điện khuyến cáo người dân nên ưu tiên sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng đạt từ 4–5 sao; duy trì thói quen cài đặt điều hòa từ 26°C trở lên; hạn chế dùng chung các thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm và tắt hẳn thiết bị khi không sử dụng.

Việc đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ khách hàng sử dụng App EVNCSKH an toàn, minh bạch là một trong những giải pháp thiết thực để ngành Điện nâng cao chất lượng phục vụ, lấy khách hàng làm trung tâm và hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số toàn diện. Mỗi kWh điện tiết kiệm, mỗi hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ được đưa vào vận hành, kết hợp cùng các tiện ích số minh bạch, sẽ góp phần giảm áp lực chung cho hệ thống điện, bảo đảm dòng điện luôn thông suốt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.