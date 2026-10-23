Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức Hội nghị nhận xét, đánh giá, xếp loại với người đứng đầu

Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, trưởng các phòng, ban chức năng Công ty; hội nghị được kết nối trực tuyến đến các đơn vị trực thuộc liên quan.

Nội dung đánh giá tập trung vào kết quả sản xuất kinh doanh, quản lý kỹ thuật và vận hành lưới điện, bảo đảm an toàn, giảm sự cố, kiểm soát tổn thất điện năng, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, tiến độ đầu tư xây dựng. Hiệu quả quản trị, chuyển đổi số, việc chấp hành quy trình, kiểm soát rủi ro và phát triển đội ngũ cũng được xem xét, gắn với năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu.

Việc đánh giá không chỉ dừng ở mức độ hoàn thành chỉ tiêu mà còn xem xét tinh thần trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện. Những chỉ tiêu chưa đạt cần được nhìn nhận cùng với nguyên nhân cụ thể; kết quả tích cực cần được đánh giá gắn với hiệu quả thực tế. Qua đó, việc xếp loại không chỉ phản ánh mức độ hoàn thành nhiệm vụ mà còn giúp các đơn vị nhận diện đúng vấn đề, có hướng điều chỉnh trong công tác quản lý, điều hành.

Cùng với yêu cầu đánh giá sát thực tế, nguyên tắc “sáu rõ” – rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền – tiếp tục được nhấn mạnh trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Từng nhiệm vụ cần xác định rõ đầu mối phụ trách, thời hạn hoàn thành và kết quả cần đạt, tạo cơ sở kiểm tra, đối chiếu; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các đơn vị và phòng chức năng, hạn chế tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm xử lý các vấn đề phát sinh.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, các đơn vị cần tiếp tục phát huy những mặt làm tốt, đồng thời tập trung xử lý những vấn đề còn tồn tại, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Những hạn chế đã được chỉ ra cần được chuyển thành các giải pháp cụ thể, có sự theo dõi và kiểm tra để bảo đảm chuyển biến trong thực tế.

Việc khắc phục hạn chế phải được theo dõi, kiểm tra bằng kết quả cụ thể, bảo đảm có chuyển biến rõ nét trong thực tế. Cùng với đó, các đơn vị cần tiếp tục phát huy những cách làm hiệu quả, đổi mới tư duy quản lý, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ; chú trọng công tác xây dựng kế hoạch, phát huy năng lực đội ngũ và tăng cường phối hợp trong giải quyết công việc. Người đứng đầu cần đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn với sự sâu sát, kỷ cương và hiệu quả trong điều hành.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty yêu cầu người đứng đầu các đơn vị điện lực, Xí nghiệp Lưới điện cao thế nghiêm túc thực hiện các quy định, hướng dẫn của cấp trên và chỉ đạo của Công ty; nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại, phân tích rõ nguyên nhân và xác định giải pháp khắc phục.

Trong giai đoạn nước rút của năm 2026, ông Hoàng Hải yêu cầu toàn thể cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị, tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, hưởng ứng hiệu quả phong trào “90 ngày đêm ra quân” do Công ty phát động. Đây không chỉ là đợt thi đua tăng tốc về tiến độ mà còn là dịp để các đơn vị rà soát lại cách tổ chức công việc, tập trung nguồn lực xử lý những điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Trên tinh thần khách quan, thẳng thắn, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá, hội nghị đã tập trung làm rõ trách nhiệm quản lý, điều hành của người đứng đầu, chủ động khắc phục hạn chế và tạo chuyển biến cụ thể trong thời gian tới. Bằng tinh thần chủ động, kỷ cương và quyết liệt trong tổ chức thực hiện, Công ty Điện lực Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và đời sống Nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh Thanh Hóa.