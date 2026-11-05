Ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Việt.

Đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Việt, đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của mẹ; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn công tác đã tặng quà, chúc mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui, tiếp tục là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo.

Cán bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa với Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Việt.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Việt là một trong những mẹ được Công ty Điện lực Thanh Hóa nhận phụng dưỡng suốt đời. Trong những năm qua, việc thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc, phụng dưỡng mẹ đã trở thành hoạt động được công ty duy trì, thể hiện sự quan tâm thiết thực đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đoàn công tác Công ty Điện lực Thanh Hóa thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Việt.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân, Công ty Điện lực Thanh Hóa luôn chú trọng thực hiện công tác an sinh xã hội, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của cán bộ, công nhân viên, người lao động công ty đối với những người có công với cách mạng; qua đó, góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, xây dựng hình ảnh người thợ điện trách nhiệm, nghĩa tình, gắn bó với cộng đồng.