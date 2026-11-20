Toàn cảnh Hội nghị tuyên dương người nộp thuế năm 2025, được tổ chức vào ngày 19/11/2026.

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chấp hành chính sách thuế không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật mà còn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với Nhà nước và cộng đồng. Nhận thức rõ điều đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa xác định công tác tài chính, kế toán và quản lý các khoản phải nộp ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh điện năng.

Trên cơ sở đó, Công ty thường xuyên cập nhật các chính sách, quy định mới về thuế; tổ chức kê khai, quyết toán và nộp các khoản thuế phát sinh đúng thời hạn, đúng quy định. Hoạt động hạch toán, kế toán được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tính chính xác và minh bạch, góp phần duy trì kỷ luật tài chính. Đáng chú ý, đơn vị không để phát sinh nợ đọng thuế, không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này. Trong năm qua, tổng số tiền Công ty nộp vào ngân sách nhà nước đạt 88,9 tỷ đồng.

Song song với việc củng cố nền nếp quản trị tài chính, Công ty tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán, quản lý thuế; triển khai hóa đơn điện tử và các hình thức giao dịch thuế điện tử. Việc số hóa quy trình nghiệp vụ góp phần rút ngắn thời gian xử lý, giảm thiểu sai sót, nâng cao tính công khai, minh bạch, đồng thời tạo thuận lợi trong quá trình trao đổi, phối hợp với cơ quan thuế.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa đại diện đơn vị đón nhận Giấy khen do Thuế tỉnh Thanh Hóa trao tặng.

Ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách, pháp luật thuế, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã vinh dự được Thuế tỉnh Thanh Hóa trao tặng Giấy khen theo Quyết định số 1732/QĐ-THO ngày 02/6/2026 của Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa, tại Hội nghị tuyên dương người nộp thuế năm 2025, tổ chức vào chiều ngày 19/11/2026. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật và những nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty trong công tác quản lý tài chính, thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ thuế và các khoản đóng góp theo quy định của Nhà nước.

Không chỉ thực hiện trách nhiệm về tài chính, với vai trò là đơn vị quản lý, vận hành và cung ứng điện trên địa bàn tỉnh, Công ty còn mang trên mình nhiệm vụ duy trì dòng điện an toàn, liên tục, ổn định, phục vụ sinh hoạt của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh và các nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Để đáp ứng yêu cầu đó, đơn vị chú trọng công tác quản lý vận hành, tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị; đồng thời triển khai đầu tư, cải tạo và nâng cấp lưới điện. Những giải pháp này nhằm từng bước nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động Công ty Điện lực Thanh Hóa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Xét trên phương diện đóng góp cho địa phương, cung ứng điện ổn định và thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách là hai lĩnh vực hoạt động khác nhau nhưng có mối liên hệ bổ trợ. Nguồn điện tin cậy tạo điều kiện duy trì sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư; trong khi các khoản thuế được nộp đầy đủ, kịp thời góp phần tạo nguồn lực để Nhà nước đầu tư hạ tầng, thực hiện các chính sách và mục tiêu phát triển.

Yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp ngành điện vì thế không chỉ là nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, mà còn phải gắn hiệu quả đó với trách nhiệm tuân thủ pháp luật và đóng góp thực chất cho xã hội. Đây cũng là cơ sở để Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị, nâng cao chất lượng hoạt động và duy trì sự đồng hành với địa phương trong quá trình phát triển.