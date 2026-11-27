Từ ngày 25 đến 27/11/2026, chuỗi hoạt động kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 2026) diễn ra tại Thanh Hóa với nhiều sự kiện văn hóa, chính trị có ý nghĩa. Trong đó, Lễ kỷ niệm với chủ đề “Khởi nghĩa Ba Đình - Dấu son bất tử”, tổ chức sáng 26/11 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa, là sự kiện trọng tâm. Chủ động chuẩn bị phương án từ sớm, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị, tổ chức ứng trực 24/24 giờ, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ chương trình và các hoạt động của chính quyền, Nhân dân địa phương trong dịp kỷ niệm.

Nhân viên Điện lực Nga Sơn kiểm tra hệ thống đảm bảo nguồn điện cấp phục vụ Lễ kỷ niệm.

Để bảo đảm nguồn điện phục vụ chuỗi sự kiện, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ động xây dựng phương án cấp điện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, bộ phận liên quan. Trên cơ sở khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng lưới điện và nhu cầu phụ tải tại khu vực tổ chức sự kiện, Công ty tiến hành rà soát các tuyến đường dây, trạm biến áp, thiết bị đóng cắt và những điểm đấu nối cấp điện. Các vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến độ tin cậy cung cấp điện được kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng để kịp thời phát hiện, xử lý khiếm khuyết, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố.

Điện lực Nga Sơn là đơn vị được giao trực tiếp triển khai nhiệm vụ tại hiện trường, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của Công ty và các lực lượng tổ chức sự kiện để bảo đảm yêu cầu cấp điện. Công tác kiểm tra tập trung vào toàn bộ hệ thống đường dây và trạm biến áp liên quan đến khu vực tổ chức lễ kỷ niệm; chú trọng tình trạng vận hành của thiết bị, khả năng mang tải, các điểm tiếp xúc và điều kiện an toàn kỹ thuật. Trên cơ sở đó, đơn vị chủ động xây dựng phương án xử lý đối với các tình huống bất thường có thể phát sinh.

Nhân viên Điện lực Nga Sơn trực vận hành máy phát dự phòng phục vụ chương trình Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình.

Cùng với nguồn điện lưới, Công ty chuẩn bị máy phát điện dự phòng công suất 250 kVA, sẵn sàng huy động khi cần thiết. Đây là giải pháp quan trọng nhằm tăng tính chủ động, bảo đảm khả năng duy trì cấp điện cho các hạng mục thiết yếu, đặc biệt là hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng và các thiết bị kỹ thuật phục vụ truyền hình trực tiếp. Nhân lực quản lý vận hành, phương tiện, vật tư và dụng cụ chuyên dụng cũng được bố trí đầy đủ; chế độ thông tin liên lạc giữa các bộ phận được duy trì thường xuyên, bảo đảm sự phối hợp thống nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Không chỉ tập trung vào chương trình chính thức, phương án cấp điện được triển khai đồng bộ ngay từ những ngày đầu chuẩn bị sự kiện. Trong các buổi sơ duyệt, tổng duyệt chương trình nghệ thuật, lực lượng ngành Điện đã chủ động phối hợp, theo dõi tình hình vận hành hệ thống điện, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu về nguồn điện cho các hạng mục tổ chức. Đây là những khâu quan trọng để kiểm tra, hoàn thiện chương trình trước giờ diễn ra lễ kỷ niệm, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về tính liên tục, ổn định của nguồn điện.

Đặc biệt, trong suốt thời gian từ ngày 25 đến 27/11, bên cạnh nhiệm vụ cấp điện phục vụ các hoạt động chính của lễ kỷ niệm, Công ty Điện lực Thanh Hóa còn chú trọng bảo đảm cung cấp điện phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và các chương trình cộng đồng được tổ chức nhân dịp kỷ niệm, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm nguồn điện cho khu vực sân khấu, mà còn phải duy trì vận hành an toàn, ổn định lưới điện trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong thời gian diễn ra chuỗi sự kiện.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra, động viên nhân viên phục vụ cấp điện Lễ kỷ niệm.

Từ ngày 25/11, Điện lực Nga Sơn tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ, duy trì trạng thái sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Cán bộ, công nhân viên được phân công theo từng vị trí, nhiệm vụ cụ thể; thường xuyên theo dõi thông số vận hành, kiểm tra các điểm cấp điện, giám sát tình trạng thiết bị và duy trì liên lạc với các bộ phận liên quan. Các phương án xử lý sự cố được quán triệt đến lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, bảo đảm khi xuất hiện dấu hiệu bất thường có thể nhanh chóng xác định nguyên nhân, triển khai biện pháp xử lý phù hợp.

Một tiết mục nghệ thuật được các diễn viên tham gia tập luyện tại buổi tổng duyệt trước Lễ kỷ niệm chính thức.

Trong sáng 26/11, thời điểm diễn ra Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình và chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa, lực lượng điện lực tiếp tục duy trì chế độ trực tăng cường, bám sát tình hình vận hành tại khu vực sự kiện. Với đặc thù các hạng mục kỹ thuật hoạt động đồng thời, đòi hỏi nguồn điện liên tục, ổn định, cán bộ, công nhân viên luôn trong tư thế sẵn sàng, phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức để kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp điện.

Sự chủ động trong công tác chuẩn bị, kiểm tra kỹ thuật và bố trí nguồn điện dự phòng đã góp phần quan trọng bảo đảm hệ thống cung cấp điện tại khu vực tổ chức lễ kỷ niệm vận hành an toàn, ổn định trong các đợt sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức. Nguồn điện được duy trì để đáp ứng yêu cầu hoạt động của sân khấu, âm thanh, ánh sáng, các thiết bị kỹ thuật phục vụ truyền hình trực tiếp, đồng thời phục vụ các hoạt động văn hóa và nhu cầu của chính quyền, nhân dân địa phương trong dịp kỷ niệm.

Đằng sau sự thông suốt của dòng điện là sự phối hợp trách nhiệm của nhiều lực lượng, từ công tác chỉ đạo, xây dựng phương án đến kiểm tra lưới điện, chuẩn bị thiết bị dự phòng và trực tiếp ứng trực tại hiện trường. Mỗi vị trí công tác đều có yêu cầu riêng, song cùng hướng đến mục tiêu chung là bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, không để những gián đoạn về điện ảnh hưởng đến các hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa của địa phương.

Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình là dịp để các thế hệ hôm nay ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, lòng yêu nước và ý chí bất khuất của cha ông. Trong không khí trang trọng của sự kiện, những người thợ điện không xuất hiện trên sân khấu, nhưng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm của họ góp phần tạo nên điều kiện cần thiết để các hoạt động diễn ra an toàn, trọn vẹn.

Bằng sự chủ động trong công tác chuyên môn, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm với cộng đồng, cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò của ngành Điện trong việc đồng hành cùng các nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương. Đó cũng là biểu hiện cụ thể của văn hóa doanh nghiệp EVN: tận tâm, trách nhiệm, chuyên nghiệp, luôn nỗ lực bảo đảm dòng điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và đời sống Nhân dân.