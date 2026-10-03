Công ty Điện lực Thái Nguyên tăng cường phòng ngừa cháy, nổ do điện

Chủ động nhận diện, loại trừ nguy cơ cháy, nổ từ sớm

Cháy, nổ do điện có thể xảy ra tại gia đình, công sở, cửa hàng, nhà xưởng hay cơ sở sản xuất nếu hệ thống điện không được lắp đặt, kiểm tra và sử dụng đúng cách. Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (4/10), Công ty Điện lực Thái Nguyên (CTĐL Thái Nguyên) tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng và cộng đồng sử dụng điện an toàn.

Công tác tuyên truyền phòng chống cháy nổ, an toàn điện đến người dân và khách hàng

Điện ngày càng giữ vai trò thiết yếu trong đời sống cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng về số lượng và công suất thiết bị, những yếu tố mất an toàn cũng có thể phát sinh từ chính các thiết bị, hệ thống quen thuộc như dây dẫn xuống cấp, ổ cắm quá tải, thiết bị hoạt động liên tục trong thời gian dài, hàng hóa dễ cháy đặt gần nguồn điện, nguồn nhiệt. Tại các cơ sở sản xuất, việc gia tăng phụ tải trong khi hệ thống điện chưa được cải tạo, nâng cấp phù hợp cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố, cháy, nổ.

Nhận diện những rủi ro này, CTĐL Thái Nguyên xác định phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) là nhiệm vụ quan trọng, gắn chặt với công tác bảo đảm an toàn trong quản lý, vận hành hệ thống điện. Trọng tâm không chỉ là xử lý khi sự cố xảy ra mà hướng tới chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và loại trừ các yếu tố mất an toàn ngay từ cơ sở.

Theo đó, CTĐL Thái Nguyên thường xuyên rà soát hệ thống điện, điều kiện an toàn PCCC tại trụ sở làm việc và các vị trí quản lý vận hành; kiểm tra phương tiện, thiết bị chữa cháy, kịp thời phát hiện những tồn tại có nguy cơ gây mất an toàn để khắc phục. Công tác tuyên truyền, huấn luyện, thực hành và diễn tập phương án PCCC&CNCH được chú trọng, giúp cán bộ, công nhân viên nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ và kỹ năng xử lý tình huống khi có sự cố.

Tập huấn công tác phòng chống cháy nổ cho người lao động

Cùng với bảo đảm an toàn trong nội bộ, công ty chú trọng phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ từ hệ thống điện phục vụ khách hàng. Thông qua công tác quản lý vận hành, kiểm tra lưới điện và tuyên truyềnan toàn điện, người lao động chủ động phát hiện các nguy cơ mất an toàn, đồng thời hướng dẫn khách hàng sử dụng điện đúng cách. Việc phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng trong tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống cháy, nổ do điện cũng được tăng cường, hướng tới đưa kiến thức PCCC đến gần hơn với người dân, cơ quan và doanh nghiệp.

An toàn điện bắt đầu từ ý thức của mỗi khách hàng

Hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC&CNCH và Tháng an toàn PCCC&CNCH năm 2026, CTĐL Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh truyền thông trên Website, mạng xã hội và các kênh chăm sóc khách hàng; chú trọng phổ biến “Sổ tay phòng cháy chữa cháy điện gia đình” và “Sổ tay phòng cháy chữa cháy điện cơ sở sản xuất, kinh doanh và công sở”. Qua đó, mỗi nhóm khách hàng có thể tiếp cận những hướng dẫn phù hợp với môi trường sử dụng điện của mình.

Cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lựcThái Nguyên thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, chủ động kỹ năng xử lý ngay từ khi sự cố mới phát sinh

Với hộ gia đình, điều quan trọng là thường xuyên kiểm tra dây dẫn, ổ cắm và thiết bị điện; không sử dụng nhiều thiết bị công suất lớn trên cùng một ổ cắm; ngắt những thiết bị không cần thiết khi ra khỏi nhà. Tại công sở, cửa hàng, nhà xưởng và doanh nghiệp, hệ thống điện cần được kiểm tra, bảo dưỡng phù hợp với nhu cầu sử dụng; kịp thời thay thế thiết bị xuống cấp; không để vật tư, hàng hóa dễ cháy gần tủ điện, thiết bị điện. Khi bổ sung máy móc có công suất lớn, cần kiểm tra khả năng đáp ứng của hệ thống để hạn chế nguy cơ quá tải, chập cháy.

Ngày 04/10 hàng năm là “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ”. Nhưng phòng cháy không phải việc của riêng một ngày hay của riêng lực lượng chức năng. Từ việc ngành Điện chủ động kiểm tra, phòng ngừa đến việc mỗi khách hàng sử dụng điện đúng cách, mỗi mắt xích đều góp phần tạo nên một “hàng rào” an toàn. Chủ động từ ngành Điện, trách nhiệm từ mỗi khách hàng và sự chung tay của cộng đồng chính là nền tảng để phòng ngừa cháy, nổ hiệu quả, bảo vệ con người, tài sản và cuộc sống bình yên.