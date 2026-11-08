Công ty Điện lực Quảng Ninh đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định góp phần tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than

Sự kiện đặc biệt có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và hơn 10.000 đại biểu, thợ mỏ, nhân dân, du khách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, công nhân ngành Than và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Quảng Ninh. Đồng chí nhấn mạnh giá trị bền vững của tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm", đồng thời yêu cầu, toàn ngành nâng cao năng lực dự báo, tổ chức sản xuất và cung ứng than ổn định, nhất là cho sản xuất điện, giao nhiệm vụ cho ngành Than cùng địa phương cần đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, chuyển đổi số, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại.

Đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh tặng hoa trân trọng cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Quảng Ninh

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Quảng Ninh và các thế hệ công nhân ngành Than, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh đã phát biểu đáp từ, trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cá nhân Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống 90 năm vẻ vang, tiếp tục đoàn kết, chung sức xây dựng Vùng mỏ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Sân khấu chính của Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “90 năm – Hùng ca và Khát vọng”

Ngay sau phần lễ nghi thức là Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “90 năm - Hùng ca và Khát vọng”. Chương trình gồm 3 chương: "Tráng ca từ mạch nguồn", "Những đôi mắt di sản" và "Viết tiếp tương lai xanh", tái hiện chặng đường 90 năm đấu tranh, lao động sản xuất kiên cường của người thợ mỏ. Điểm nhấn ấn tượng của chương trình là không gian trình diễn âm thanh vòm, ánh sáng hiện đại kết hợp với hệ thống màn hình LED đa tầng, hiệu ứng 3D hoành tráng và màn bắn pháo hoa rực rỡ khép lại đêm hội.

Để phục vụ tốt nhất cho sự kiện chính trị - văn hóa quy mô lớn có sự hiện diện của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, VTV9 cùng QTV tiếp sóng, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ các phương án kỹ thuật và tổ chức. Ngay từ cuối tháng 10/2026, đơn vị đã chủ động phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), các đơn vị tổ chức sự kiện và chính quyền địa phương để khảo sát kỹ thuật, rà soát phụ tải hiện trường.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) khảo sát và lập phương án đảm bảo cấp điện cho sự kiện

Tại khu vực Quảng trường 12/11, Công ty Điện lực Quảng Ninh vận hành nguồn cấp điện sân khấu, âm thanh, ánh sáng và truyền hình trực tiếp chính từ 03 máy phát điện công suất lớn (2x1000kVA và 1x825kVA), kết hợp 01 máy phát dự phòng nóng 1000kVA cùng hệ thống tủ UPS công suất lớn sẵn sàng chuyển tải tự động, tuyệt đối không gián đoạn nguồn điện. Hệ thống lưới điện 22kV từ đường dây 474E5.5 được phân bổ riêng phục vụ chiếu sáng không gian xung quanh. Đồng thời, Điện lực Cẩm Phả tiến hành tổng kiểm tra đo nhiệt độ mối nối, kiểm tra các tủ RMU, tuyến đường dây 474, 476, 478E5.5, tạm ngừng toàn bộ các công tác có cắt điện trên lưới liên quan và duy trì lực lượng ứng trực 24/24h sẵn sàng xử lý mọi tình huống.

Đằng sau sự thành công của chương trình có một phần đóng góp thầm lặng của những người thợ điện

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản cùng tinh thần trách nhiệm cao của tập thể cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ninh đã góp phần quan trọng vào thành công rực rỡ của Lễ kỷ niệm, đảm bảo giữ vững nguồn điện an toàn, thắp sáng niềm tin và niềm tự hào trên quê hương đất mỏ anh hùng.