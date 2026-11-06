Công ty Điện lực Phú Thọ phối hợp nâng cao hiệu quả vận hành các nhà máy thủy điện nhỏ

Hội nghị nhằm tăng cường trao đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn trong quá trình kết nối, vận hành các nhà máy. Qua đó, khai thác hiệu quả nguồn điện tại chỗ, góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, Công ty Điện lực Phú Thọ và các chủ đầu tư thống nhất tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, chặt chẽ trong công tác quản lý vận hành.

Toàn tỉnh hiện có 11 nhà máy thủy điện nhỏ, thuộc 7 nhà đầu tư, với tổng công suất lắp đặt khoảng 40MW. Đây là nguồn năng lượng tại chỗ có ý nghĩa quan trọng, góp phần bổ sung nguồn cung cho hệ thống điện, hỗ trợ cân đối cung - cầu và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu phụ tải trên địa bàn.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, việc phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị quản lý lưới điện và các chủ đầu tư có vai trò quan trọng nhằm phát huy hiệu quả khai thác nguồn thủy điện, đồng thời, bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật và an toàn hệ thống.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng liên kết lưới điện, tình hình phối hợp trong công tác quản lý vận hành, thông tin công suất và huy động nguồn điện từ các nhà máy thủy điện nhỏ. Những vấn đề liên quan đến phương thức vận hành, khả năng tiếp nhận công suất của lưới điện, điều kiện thủy văn và năng lực phát điện của từng nhà máy cũng được đưa ra thảo luận.

Qua đó, các bên cùng nhận diện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, nhất là yêu cầu bảo đảm sự đồng bộ giữa khả năng phát điện của nhà máy với điều kiện vận hành của hệ thống lưới điện.

Đại diện Công ty Điện lực Phú Thọ đã trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời, làm rõ các yêu cầu về quy trình phối hợp, trách nhiệm cung cấp thông tin, tuân thủ lệnh và tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn.

Những kiến nghị cần tiếp tục xem xét, xử lý được các bên ghi nhận để phối hợp giải quyết, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư gắn với yêu cầu vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Phú Thọ trao quà tri ân tặng các chủ đầu tư thủy điện nhỏ.

Trên cơ sở các nội dung trao đổi, Công ty Điện lực Phú Thọ và các chủ đầu tư thủy điện nhỏ thống nhất tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, chặt chẽ trong công tác quản lý vận hành; chủ động trao đổi, báo cáo công suất phát điện, phối hợp huy động nguồn thủy điện phù hợp với nhu cầu phụ tải, điều kiện thủy văn và khả năng kỹ thuật của từng nhà máy. Đồng thời, tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, xử lý sự cố, kịp thời thông tin khi có thay đổi về tình trạng vận hành, hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến lưới điện.

Thông qua hội nghị, các bên hướng tới nâng cao năng lực khai thác nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ, tối ưu hóa phương thức vận hành, bảo đảm các nhà máy thủy điện nhỏ hoạt động hiệu quả.

Đây cũng là cơ sở tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa ngành Điện với các doanh nghiệp đầu tư năng lượng, góp phần khai thác hợp lý tiềm năng thủy điện, bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định cho sản xuất và đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.