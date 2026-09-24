Lãnh đạo, cán bộ công nhân viên ngành điện thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cách đây 68 năm, trong hành trình đến với đồng bào Tây Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành tình cảm đặc biệt, đến thăm và động viên cán bộ, công nhân viên Nhà máy Điện Lào Cai (tiền thân của Công ty Điện lực Lào Cai).

Tại đây, Bác căn dặn: “Các cô, các chú phải đoàn kết, hăng hái thi đua, sản xuất ra thật nhiều điện để xây dựng quê hương giàu đẹp và kiến thiết nước nhà”.

Thấm nhuần lời dạy của Người, các thế hệ cán bộ, người lao động ngành điện Lào Cai luôn đoàn kết, nỗ lực thi đua sản xuất; đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho hoạt động sản xuất và đời sống Nhân dân.

Từ chỗ chỉ có một hệ thống điện nhỏ, đến nay, Công ty Điện lực Lào Cai đang quản lý hệ thống lưới điện rộng lớn với 16 trạm biến áp 110 kV, trên 3.600 trạm biến áp các loại phục vụ hơn 493 nghìn khách hàng trên địa bàn.

Lũy kế đến tháng 8/2026, điện thương phẩm của công ty đạt xấp xỉ 3,15 tỷ kWh (tăng 5,68% so với cùng kỳ); tỷ lệ tổn thất điện năng được kiểm soát ở mức 2,95% (thấp hơn 0,27 so với cùng kỳ năm 2025).

Lãnh đạo Công ty Điện lực Lào Cai dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Lào Cai nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm; không ngừng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng lưới điện thông minh; khuyến khích năng lượng tái tạo, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, góp phần xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin yêu của Bác.