Công ty Điện lực Lào Cai chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy nổ

Với đặc thù quản lý hệ thống điện trên địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nhiều khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, Công ty Điện lực Lào Cai xác định công tác phòng cháy, chữa cháy phải được thực hiện thường xuyên, chủ động và gắn với từng vị trí công việc.

Công ty Điện lực Lào Cai chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo phòng cháy, chữa cháy.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, công tác phòng ngừa nguy cơ cháy nổ từ hệ thống điện được công ty quan tâm trong cả hoạt động nội bộ và quá trình cung cấp, sử dụng điện của khách hàng.

Công ty duy trì lực lượng và phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, đồng thời chú trọng đào tạo kỹ năng xử lý tình huống cho cán bộ, công nhân viên. Nội dung tập huấn không chỉ tập trung vào các quy định của pháp luật hiện hành, nghiệp vụ an toàn điện mà còn gắn với thực hành, xử lý tình huống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ và sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu.

Tính đến tháng 9/2026, công ty có 54 đơn vị cơ sở thuộc diện quản lý phòng cháy, chữa cháy. Công ty đã triển khai tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 435 cán bộ, công nhân viên; tổ chức 28 cuộc diễn tập huấn luyện nội bộ phòng cháy, chữa cháy…

Công tác tuyên truyền về an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng được tăng cường thông qua các nền tảng số với nội dung, hình thức truyền thông phù hợp.

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Lào Cai còn thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, phòng ngừa nguy cơ cháy nổ do sử dụng điện.

Tuyên truyền khách hàng sử dụng điện an toàn.

Ông Trần Thanh Duyệt - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai cho biết: "Công ty đã và đang đẩy mạnh phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn và phòng ngừa cháy nổ; phổ biến rộng rãi “Sổ tay phòng cháy, chữa cháy điện gia đình” và “Sổ tay phòng cháy, chữa cháy điện cơ sở sản xuất, kinh doanh và công sở” đến các nhóm đối tượng khách hàng, chủ hộ kinh doanh nhằm nâng cao khả năng chủ động phòng ngừa và xử lý các sự cố cháy nổ điện ngay từ cơ sở với phương châm thiết thực, từ sớm, từ xa".

Công Ty điện lực Lào Cai