Công ty Điện lực Lai Châu số hóa dịch vụ để nâng cao trải nghiệm khách hàng

Nhân viên ngành điện tại Lai Châu kiểm tra, bảo dưỡng trạm biến áp đảm bảo cấp điện phục vụ khách hàng.

Đẩy mạnh số hóa để nâng cao chất lượng phục vụ

Chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức cung cấp dịch vụ của ngành Điện. Thay vì trực tiếp đến điểm giao dịch để thực hiện các thủ tục, khách hàng của Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) có thể đăng ký dịch vụ, tra cứu chỉ số, sản lượng điện tiêu thụ, kiểm tra hóa đơn, thanh toán tiền điện và gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các nền tảng số.

Đến nay, 100% dịch vụ điện đã được cung cấp theo phương thức điện tử, trực tuyến. Đây là bước chuyển quan trọng, giúp giảm thời gian đi lại, đơn giản hóa quy trình giao dịch và nâng cao tính minh bạch trong cung cấp dịch vụ.

Cùng với đó, PC Lai Châu đẩy mạnh ứng dụng công tơ điện tử kết nối đo xa. Hiện nay, 100% khách hàng sử dụng điện thuộc phạm vi quản lý của PC Lai Châu được lắp đặt công tơ điện tử có kết nối đo xa. Hệ thống hỗ trợ thu thập dữ liệu, nâng cao tính chính xác trong ghi nhận sản lượng điện tiêu thụ, đồng thời tạo điều kiện để khách hàng chủ động theo dõi tình hình sử dụng điện.

Thông qua ứng dụng EVN Chăm sóc khách hàng (EVN CSKH) người dân có thể tra cứu hóa đơn, theo dõi sản lượng điện và điều chỉnh thói quen sử dụng điện phù hợp. Đến nay, PC Lai Châu có 54.183 khách hàng cài đặt ứng dụng, tương đương 43,88% tổng số khách hàng sử dụng điện. Số lượng cài đặt tăng trong những tháng gần đây cho thấy hiệu quả bước đầu của công tác tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng tiếp cận các tiện ích số.

Cán bộ nhân viên Điện lực Sìn Hồ (Công ty Điện lực Lai Châu) tư vấn khách hàng sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm.

Để mở rộng khả năng tiếp cận, PC Lai Châu tiếp tục hỗ trợ khách hàng cài đặt, sử dụng ứng dụng và thực hiện giao dịch trực tuyến. Đối với địa bàn miền núi, việc hướng dẫn trực tiếp, giải thích quy trình và hỗ trợ thao tác có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân từng bước làm quen với phương thức giao dịch mới.

Cùng với số hóa dịch vụ, hợp đồng điện tử và hóa đơn điện tử là những nội dung quan trọng trong hiện đại hóa hoạt động kinh doanh điện năng. Việc thực hiện hợp đồng trên môi trường điện tử theo quy định giúp các bên thuận tiện trong quản lý, tra cứu và lưu trữ hồ sơ, giảm việc trao đổi giấy tờ trong những trường hợp phù hợp.

Mã QR trên hóa đơn điện tử cũng góp phần đơn giản hóa quá trình tiếp cận thông tin và thanh toán tiền điện. Khi được tích hợp theo quy trình tương ứng, mã QR giúp khách hàng truy cập thông tin hoặc thực hiện thanh toán qua các ứng dụng, kênh thanh toán được hỗ trợ, giảm thao tác nhập dữ liệu thủ công. Việc sử dụng các phương thức thanh toán điện tử góp phần nâng cao tính thuận tiện, minh bạch trong giao dịch.

PC Lai Châu tiếp tục hướng dẫn khách hàng sử dụng các kênh giao dịch chính thức, kiểm tra thông tin hóa đơn và số tiền thanh toán trước khi xác nhận. Qua đó, các tiện ích số không chỉ hỗ trợ tiết kiệm thời gian mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm và sự chủ động của khách hàng trong quá trình sử dụng điện.

Chuyển đổi số còn được triển khai trong quản lý, vận hành lưới điện thông qua các hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu. Việc khai thác thông tin về tình trạng thiết bị, phụ tải và các thông số kỹ thuật giúp cán bộ vận hành phát hiện dấu hiệu bất thường, chủ động xử lý nguy cơ sự cố, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định.

Ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu, nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn xác định đổi mới là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng”.

Đa dạng dịch vụ đồng hành cùng sản xuất và kinh doanh

Không chỉ tập trung vào cung cấp điện năng và dịch vụ khách hàng trên môi trường số, PC Lai Châu còn phát triển các dịch vụ kỹ thuật phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Các dịch vụ được triển khai gồm tư vấn thiết kế, giám sát, xây lắp, nghiệm thu công trình điện; quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp; thí nghiệm, kiểm định thiết bị; sửa chữa tài sản và lắp đặt, sửa chữa đường dây sau công tơ. Việc đa dạng hóa dịch vụ giúp khách hàng có thêm lựa chọn trong đầu tư, quản lý, bảo dưỡng và sử dụng hệ thống điện.

Đối với doanh nghiệp, nguồn điện ổn định cùng hệ thống điện được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên là điều kiện quan trọng để duy trì hoạt động sản xuất. Thông qua dịch vụ quản lý vận hành đường dây, trạm biến áp và kiểm tra thiết bị, khách hàng có thể nắm bắt tình trạng hệ thống, nhận biết nguy cơ tiềm ẩn và chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất. Những khiếm khuyết được phát hiện, cảnh báo và phối hợp xử lý kịp thời sẽ góp phần hạn chế sự cố, giảm thời gian gián đoạn.

Ông Trần Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lai Châu, chia sẻ: “Đối với doanh nghiệp, nguồn điện an toàn, ổn định là điều kiện quan trọng để duy trì sản xuất, kinh doanh. Sử dụng dịch vụ của PC Lai Châu, chúng tôi yên tâm vì hệ thống điện được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên; tình trạng thiết bị và những nguy cơ tiềm ẩn được thông tin, khuyến cáo kịp thời. Chúng tôi đánh giá cao sự tận tâm, trách nhiệm và cách làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Điện”.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Lai Châu khen thưởng, tặng quà tri ân khách hàng sử dụng điện tiêu biểu.

Bên cạnh các dịch vụ kỹ thuật, PC Lai Châu chú trọng tư vấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Qua kiểm tra, hướng dẫn, khách hàng có thể chủ động khắc phục, hạn chế nguy cơ chập điện, cháy nổ.

Việc kết hợp tư vấn kỹ thuật với ứng dụng công nghệ giúp khách hàng chủ động hơn trong quản lý thiết bị và kế hoạch sử dụng điện. Tùy theo nhu cầu, các tổ chức, doanh nghiệp có thể lựa chọn dịch vụ tư vấn, xây lắp công trình điện, kiểm định thiết bị, sửa chữa hệ thống điện sau công tơ hoặc quản lý vận hành đường dây, trạm biến áp, bảo đảm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và quy định an toàn.

Kết quả sản xuất, kinh doanh dịch vụ điện lực trong 9 tháng đầu năm 2026 ghi nhận những chuyển biến tích cực. Doanh thu dịch vụ đạt 96,67% kế hoạch được giao, tăng 28,16% so với cùng kỳ năm 2025; lợi nhuận đạt 116,21% kế hoạch, tăng 13,61% so với cùng kỳ. Kết quả này góp phần tạo thêm nguồn lực để PC Lai Châu tiếp tục nâng cao năng lực và chất lượng phục vụ.

Thời gian tới, PC Lai Châu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ, khai thác hiệu quả dữ liệu, nâng cao năng lực số cho cán bộ, công nhân viên và tăng cường hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ trực tuyến. Cùng với đó là phát triển các dịch vụ kỹ thuật theo nhu cầu, nâng cao chất lượng tư vấn và chăm sóc khách hàng.