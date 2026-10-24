Công ty Điện lực Lai Châu: Chủ động phòng ngừa, quyết liệt bảo đảm an toàn điện

Điện lực Phong Thổ - Công ty Điện lực Lai Châu huấn luyện công tác an toàn cho người lao động

Chủ động nhận diện nguy cơ, kiểm soát chặt hiện trường

Quản lý, vận hành lưới điện trên địa bàn miền núi, địa hình chia cắt, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết bất thường, Công ty Điện lực Lai Châu xác định bảo đảm an toàn là yêu cầu xuyên suốt trong mọi hoạt động. Kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm là động lực để Công ty tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, không chủ quan trước những nguy cơ có thể phát sinh.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty đã cụ thể hóa các yêu cầu an toàn đến từng khâu công việc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với việc tổ chức thực hiện tại đơn vị. Mỗi công việc phải tuân thủ đầy đủ trình tự nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro, thiết lập biện pháp an toàn, giao nhiệm vụ, cho phép làm việc và kiểm soát trong quá trình thực hiện.

Trọng tâm được đặt vào kiểm soát thực tế hiện trường và hành vi người lao động. Người chỉ huy trực tiếp phải nắm rõ từng thành viên đang làm gì, ở đâu, trong phạm vi nào; dừng ngay công việc khi phát hiện điều kiện hoặc hành vi không an toàn. Các thời điểm chuyển vị trí, nghỉ giữa ca, quay trở lại làm việc và bàn giao hiện trường đều phải được kiểm tra chặt chẽ.

Công ty đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra đột xuất, kết hợp giám sát qua phần mềm kiểm soát an toàn ECP; kịp thời chấn chỉnh vi phạm, không để việc hoàn thiện hồ sơ thay thế cho kiểm soát điều kiện an toàn thực tế.

Lãnh đạo các đơn vị ký cam kết đảm bảo an toàn với Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty

Đặt sức khỏe, tính mạng người lao động lên hàng đầu

Bảo đảm an toàn bắt đầu ngay từ khâu phân công nhiệm vụ. Công ty yêu cầu các đơn vị sử dụng kết quả khám sức khỏe định kỳ, phân loại sức khỏe và khuyến cáo của bác sĩ làm căn cứ bố trí công việc, đặc biệt đối với nhiệm vụ trèo cao, làm việc trên cao.

Thông tin sức khỏe phải được cập nhật đầy đủ, chính xác trên hệ thống quản lý nhân sự HRMS. Người giao việc có trách nhiệm kiểm tra sự phù hợp giữa tình trạng sức khỏe, năng lực người thực hiện và yêu cầu công việc; tuyệt đối không phân công trái với kết luận sức khỏe, khuyến cáo chuyên môn.

Cùng với đó, các đơn vị được yêu cầu rà soát chất lượng thang di động, dây đeo an toàn và phương tiện bảo vệ cá nhân; kiểm soát biện pháp chống trượt, phòng ngừa ngã cao, khoảng cách đến phần mang điện. Người lao động không bảo đảm sức khỏe, không tỉnh táo hoặc có biểu hiện sử dụng rượu, bia, chất kích thích không được tham gia công việc.

Trao đổi về công tác này, ông Quách Văn Biên – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu nhấn mạnh: “An toàn phải được bảo đảm trong từng công việc, từng vị trí và suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi yêu cầu các đơn vị chủ động nhận diện nguy cơ, kiểm soát chặt hiện trường, bố trí công việc phù hợp với sức khỏe người lao động. Khi điều kiện chưa bảo đảm an toàn thì phải dừng công việc, khắc phục đầy đủ mới được tiếp tục; tuyệt đối không đánh đổi an toàn lấy tiến độ.”

Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Lai Châu tuyên truyền phòng chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh

Đồng bộ giải pháp bảo vệ lưới điện và cộng đồng

Cùng với an toàn trong nội bộ, Công ty chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng trong bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp và phòng ngừa tai nạn điện trong nhân dân.

Nội dung phối hợp tập trung rà soát khu vực có nguy cơ vi phạm; cảnh báo, ngăn chặn việc xây dựng công trình, chặt cây, vận hành máy móc gần đường dây không bảo đảm khoảng cách an toàn. Công tác tuyên truyền chú trọng hướng dẫn người dân kiểm tra, thay thế dây dẫn, thiết bị xuống cấp; không tự ý câu móc, kéo dây điện, dựng cột tạm.

Trong phòng, chống thiên tai, Công ty chủ động rà soát vị trí xung yếu, cập nhật phương án ứng phó, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Việc phối hợp, huy động hỗ trợ giữa các đơn vị góp phần khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện, đồng thời đặt yêu cầu bảo vệ người lao động lên hàng đầu.

Với sự chỉ đạo quyết liệt và các giải pháp cụ thể, Công ty Điện lực Lai Châu tiếp tục củng cố văn hóa an toàn, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ của mỗi cán bộ, nhân viên, tạo nền tảng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và cung cấp điện phục vụ Nhân dân./.