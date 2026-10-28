Công ty Điện lực Lai Châu chủ động đảm bảo cấp điện mùa khô hanh

Những ngày này, CTĐL Lai Châu tăng cường kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng đường dây, trạm biến áp; rà soát thiết bị, phát quang hành lang tuyến, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện dự phòng, chủ động phòng ngừa sự cố trong mùa khô hanh. Tại Điện lực Bum Tở, nhiệm vụ này càng đặt ra yêu cầu cao khi đơn vị có 36 cán bộ, công nhân viên, quản lý 145 trạm biến áp, hơn 420km đường dây 35kV, 202km đường dây 0,4kV, phục vụ 10.677 khách hàng tại 8 xã vùng sâu, vùng xa. Đơn vị tập trung kiểm tra khả năng mang tải, kịp thời xử lý khiếm khuyết, bảo đảm hành lang an toàn lưới điện; đồng thời bố trí lực lượng ứng trực, sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống phát sinh, giữ dòng điện thông suốt.

Công nhân Điện lực Bum Tở kiểm tra Trạm biến áp.

Ông Trần Văn Đang – Trưởng Điện lực Bum Tở cho biết: Đơn vị chủ động rà soát toàn diện hệ thống điện, tăng cường kiểm tra tình trạng vận hành, kịp thời phát hiện, khắc phục khiếm khuyết, phát quang hành lang tuyến, bảo đảm an toàn lưới điện. Cùng với đó, đơn vị bố trí lực lượng ứng trực, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, phương tiện và hệ thống thông tin liên lạc, sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất nguy cơ gián đoạn cung cấp điện. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Điện lực Bum Tở quyết tâm duy trì dòng điện an toàn, ổn định, liên tục, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân trên địa bàn.

Cùng với lưới điện phân phối, hệ thống điện 110kV giữ vai trò quan trọng trong việc truyền tải nguồn điện, bảo đảm cung ứng điện cho toàn tỉnh và liên kết với hệ thống điện các địa phương lân cận. Vì vậy, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Lai Châu tập trung nâng cao độ tin cậy vận hành, tăng cường kiểm tra thiết bị, chủ động xử lý những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an toàn hệ thống. Hiện đơn vị quản lý, vận hành hơn 444km đường dây 110kV và 4 trạm biến áp tại các xã Nậm Hàng, Phong Thổ, Than Uyên và phường Tân Phong. Đây là hệ thống quan trọng, góp phần bảo đảm nguồn điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và các hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra độ an toàn lưới điện tại Trạm 110kV.

Ông Bạc Cầm Dũng – Giám đốc Xí nghiệp Lưới điện cao thế Lai Châu cho biết: Đơn vị phân công cán bộ phụ trách từng trạm biến áp, duy trì nghiêm chế độ trực vận hành, phối hợp với các điện lực tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn lưới điện. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát, quản lý vận hành; lắp đặt thiết bị báo sự cố, vận hành hệ thống điều khiển từ xa máy cắt Recloser nhằm nâng cao khả năng phát hiện, xử lý sự cố. Đặc biệt, Xí nghiệp chú trọng bổ sung tiếp địa tại các vị trí đồi núi cao, thay thế vật tư xuống cấp, chuẩn bị đầy đủ thiết bị dự phòng, chủ động ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, hạn chế nguy cơ gián đoạn cung cấp điện, bảo đảm dòng điện vận hành an toàn, ổn định, liên tục.

Hiện nay, Công ty Điện lực Lai Châu quản lý, vận hành gần 444km đường dây 110kV, 4 trạm biến áp 110kV, 1.393 trạm biến áp phân phối, hơn 2.353km đường dây trung áp và trên 1.930km đường dây hạ áp, phục vụ gần 120 nghìn khách hàng. Trước yêu cầu cấp điện mùa khô hanh và dịp cuối năm, Công ty chủ động xây dựng phương án, tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị dự phòng, duy trì lực lượng ứng trực, sẵn sàng xử lý sự cố. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, quyết tâm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục.

Lãnh đạo CTĐL Lai Châu kiểm tra công tác chủ động cấp điện tại Điện lực Đoàn Kết.

Ông Quách Văn Biên – Phó Giám đốc CTĐL Lai Châu cho biết: Công ty đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm cung cấp điện ổn định cho các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân, nhất là dịp cuối năm. Các điện lực trực thuộc được chỉ đạo tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo Phát triển điện lực tại cơ sở trong tuyên truyền, bảo vệ công trình điện và sử dụng điện an toàn. Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm nguồn điện, Công ty đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; kiểm tra hệ thống điện trong gia đình, sử dụng thiết bị đúng công suất, không tự ý câu mắc điện, chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, nhất là trong điều kiện thời tiết hanh khô.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, tinh thần chủ động và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, CTĐL Lai Châu đang triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng quản lý, vận hành, bảo đảm hệ thống điện an toàn, ổn định trong mùa khô hanh và dịp cuối năm. Từ tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện đến chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị dự phòng, mọi phương án đều hướng tới mục tiêu hạn chế thấp nhất sự cố, duy trì dòng điện thông suốt. Đây không chỉ là nhiệm vụ bảo đảm năng lượng mà còn góp phần phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.