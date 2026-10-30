Công ty Điện lực Khánh Hòa: Rút ngắn thời gian cấp điện, tạo thuận lợi cho khách hàng

Từ việc hướng dẫn thủ tục, khảo sát hiện trường đến tổ chức đấu nối, cấp điện, Công ty Điện lực Khánh Hòa đang đẩy mạnh cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết yêu cầu của khách hàng. Những chuyển biến này góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Thuận tiện từ những việc cụ thể

Đăng ký cấp điện ngày 8-9-2026, đến ngày 11-9, ông Lê Thành Mười (thôn Phước Đại, xã Bác Ái Đông) đã được hoàn tất các thủ tục, thi công và đưa điện vào sử dụng. Trong khoảng thời gian này, các công việc được triển khai liên tục: Ngày 9-9, nhân viên ngành Điện khảo sát hiện trường; ngày 10-9, thực hiện các thủ tục thanh toán, dự thảo hợp đồng; ngày 11-9, hoàn tất thi công và chuyển sang khai thác.

Với người dân ở địa bàn miền núi, việc được hướng dẫn rõ ràng, giải quyết hồ sơ kịp thời giúp giảm thời gian, công sức đi lại. Ông Mười chia sẻ: “Khi đăng ký, tôi được nhân viên điện lực hướng dẫn cụ thể các giấy tờ cần thiết. Các bước thực hiện đều nhanh chóng, chỉ vài ngày sau đã có điện sử dụng. Thủ tục thuận tiện nên người dân rất phấn khởi”.

Nhân viên Công ty Điện lực Khánh Hòa hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ cấp điện tại xã Ninh Phước, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục.

Nếu với các hộ dân, việc sớm có điện đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thì đối với cơ sở sản xuất, tiến độ cấp điện còn gắn với kế hoạch vận hành thiết bị. Tại khu vực Suối Mây, xã Ninh Sơn, Công ty TNHH Trang trại Phú Lộc Phát đăng ký sử dụng điện để vận hành hệ thống bơm nước phục vụ chăn nuôi heo. Ngày 17-8, ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu, ngành Điện tiến hành khảo sát và thỏa thuận phương án đấu nối. Đến ngày 8-9, sau khi tiếp nhận văn bản nghiệm thu, đơn vị thực hiện nghiệm thu và hoàn tất công tác công tơ, chuyển sang khai thác ngày 9-9. Trong trường hợp này, thời gian từ khi đăng ký đến lúc hoàn tất cấp điện còn phụ thuộc quá trình chuẩn bị, hoàn thiện công trình và hồ sơ của khách hàng. Tuy nhiên, các phần việc thuộc trách nhiệm ngành Điện được triển khai ngay khi có đủ điều kiện, góp phần hạn chế thời gian chờ đợi sau nghiệm thu.

Đại diện Công ty TNHH Trang trại Phú Lộc Phát cho biết: “Đối với hoạt động chăn nuôi, nguồn điện ổn định rất quan trọng để vận hành hệ thống bơm nước, bảo đảm vệ sinh chuồng trại và chăm sóc vật nuôi. Việc được hướng dẫn, thống nhất phương án đấu nối ngay từ đầu và giải quyết nhanh thủ tục sau nghiệm thu giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động sản xuất”.

Hai trường hợp với mục đích sử dụng điện khác nhau cho thấy hiệu quả của việc chủ động tiếp nhận, hướng dẫn và phối hợp xử lý hồ sơ. Khi các khâu thuộc trách nhiệm ngành Điện được giải quyết kịp thời, khách hàng có thêm điều kiện chủ động sắp xếp sinh hoạt, tổ chức sản xuất, kinh doanh.

Nâng cao chất lượng phục vụ

Theo Công ty Điện lực Khánh Hòa, đến hết quý III/2026, đơn vị quản lý 212.373 khách hàng, trong đó có 178.255 khách hàng sinh hoạt và 34.118 khách hàng ngoài sinh hoạt. Trong 9 tháng năm 2026, công ty phát triển thêm 4.892 khách hàng, tăng 2,35%. Cùng với mở rộng số lượng khách hàng, đơn vị chú trọng cải tiến quy trình, nâng cao hiệu quả giải quyết các yêu cầu cấp điện.

Đáng chú ý, trong tháng 9-2026, công ty thực hiện cấp điện cho 77 khách hàng mua điện từ lưới trung áp. Thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm ngành Điện bình quân chỉ 1,81 ngày/công trình, thấp hơn đáng kể so với chỉ tiêu kế hoạch không quá 5 ngày. Đây là thời gian thực hiện các phần việc thuộc trách nhiệm của ngành Điện, không bao gồm toàn bộ quá trình đầu tư, xây dựng và hoàn thiện công trình điện của khách hàng.

Nhân viên Công ty Điện lực Khánh Hòa hướng dẫn người dân xã Ninh Sơn thực hiện các thủ tục đăng ký cấp điện, tạo thuận lợi cho khách hàng tiếp cận dịch vụ.

Kết quả này có được nhờ công ty chú trọng nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong từng khâu, từ tiếp nhận yêu cầu, khảo sát hiện trường, xử lý hồ sơ đến tổ chức cấp điện. Việc tăng cường phối hợp giữa các bộ phận giúp hạn chế thời gian chờ đợi, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật và an toàn. Bên cạnh đó, công ty đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp nhận yêu cầu qua Tổng đài Trung tâm Chăm sóc khách hàng và các kênh trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ và phản ánh những vướng mắc phát sinh.

Ông Trần Đức Sông - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Khánh Hòa cho biết: “Công ty xác định rút ngắn thời gian cấp điện phải gắn với nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật và an toàn. Chúng tôi yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp, giải quyết kịp thời những công việc thuộc trách nhiệm ngành Điện; đồng thời tiếp tục rà soát quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin để người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ ngày càng thuận tiện, minh bạch”.

Thời gian tới, Công ty Điện lực Khánh Hòa tiếp tục phát triển khách hàng gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ, kiểm soát tiến độ giải quyết hồ sơ và phát huy hiệu quả các kênh chăm sóc khách hàng. Trong đó, việc rút ngắn thời gian cấp điện không chỉ hướng đến hoàn thành các chỉ tiêu đề ra mà còn đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của người sử dụng điện.

Từ những hồ sơ được giải quyết đúng hẹn đến các công trình sớm đưa vào khai thác, hiệu quả cải tiến dịch vụ đang được thể hiện bằng những lợi ích thiết thực đối với khách hàng. Đó cũng là cơ sở để Công ty Điện lực Khánh Hòa tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đồng hành với người dân và doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.