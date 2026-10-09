Công ty Điện lực Khánh Hòa bảo đảm cung cấp điện phục vụ Lễ hội Katê năm 2026

Để phục vụ Lễ hội Katê năm 2026 và Lễ hội gốm Chăm Bàu Trúc lần thứ I, Công ty Điện lực Khánh Hòa đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai phương án bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu tổ chức các nghi lễ truyền thống và hoạt động văn hóa, thể thao trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Lễ hội Katê năm nay diễn ra từ ngày 9 đến 15-10, với các nghi lễ truyền thống tại tháp Pô Klong Garai, tháp Pô Rômê, đền Pô Inư Nưgar và các làng Chăm. Trong đó, các nghi lễ chính tập trung vào ngày 10 và 11-10, cùng nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian và giao lưu văn hóa cộng đồng. Đặc biệt, từ ngày 10 đến 12-10, tại xã Ninh Phước diễn ra Lễ hội gốm Chăm Bàu Trúc lần thứ I với các hoạt động trưng bày, trình diễn nghề gốm, dệt thổ cẩm, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, ẩm thực và chương trình nghệ thuật. Các sự kiện dự kiến thu hút đông đảo người dân, du khách, đặt ra yêu cầu bảo đảm nguồn điện liên tục và an toàn tại nhiều địa điểm.

Công nhân Điện lực Ninh Phước kiểm tra nhiệt độ thiết bị điện, chủ động phòng ngừa sự cố.

Để đáp ứng yêu cầu này, Điện lực Ninh Phước đã rà soát hệ thống lưới điện trung, hạ áp, tập trung kiểm tra các tuyến đường dây, trạm biến áp tại khu vực diễn ra lễ hội và những nơi tập trung đông người. Đơn vị đồng thời bảo dưỡng tủ điện, cầu dao, kiểm tra các mối nối, kịp thời xử lý những vị trí có nguy cơ mất an toàn, hạn chế sự cố khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ông Lê Trịnh Thông - Phó Trưởng Điện lực Ninh Phước cho biết: “Đơn vị đặc biệt chú trọng các địa điểm tổ chức nghi lễ, chương trình nghệ thuật và hoạt động tập trung đông người. Trong thời gian diễn ra lễ hội, đơn vị tạm dừng các công tác có cắt điện trên lưới, trừ trường hợp xử lý sự cố bất khả kháng; bố trí lực lượng trực vận hành 24/24 giờ, chuẩn bị vật tư, thiết bị và máy phát điện dự phòng để kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất nguy cơ gián đoạn cấp điện”.

Công nhân Công ty Điện lực Khánh Hòa kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống đường dây, bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định trong những ngày diễn ra lễ hội.

Công tác bảo đảm điện còn gắn với yêu cầu an toàn tại các địa điểm tổ chức sự kiện. Theo chỉ đạo của lãnh đạo Công ty Điện lực Khánh Hòa, các đơn vị quản lý điện chủ động phối hợp với ban tổ chức và chính quyền địa phương kiểm tra hệ thống điện phục vụ lễ hội, nhất là tại khu vực sân khấu, nơi diễn ra chương trình nghệ thuật buổi tối và các điểm tập trung đông người. Cùng với phương án cấp điện liên tục, việc kiểm soát nguy cơ chạm, chập điện, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện và chuẩn bị lực lượng xử lý sự cố được chú trọng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, du khách trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, các đơn vị điện lực tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn. Việc chủ động triển khai phương án cấp điện và phòng ngừa sự cố góp phần phục vụ tốt các hoạt động tín ngưỡng, văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm, để Lễ hội Katê năm 2026 diễn ra an toàn, thuận lợi.