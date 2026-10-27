Công ty Điện lực Khánh Hòa: Bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định

Nhằm đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong những tháng cuối năm 2026, Công ty Điện lực Khánh Hòa tập trung củng cố lưới điện, chủ động ứng phó thiên tai, tăng cường quản lý vận hành, hạn chế nguy cơ gián đoạn cung cấp điện trên địa bàn tỉnh.

Chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố

Những tháng cuối năm, nguy cơ mưa lớn, bão, lũ đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý, vận hành hệ thống điện. Đặc biệt, với địa bàn trải dài từ ven biển, đồng bằng đến miền núi, lưới điện trên địa bàn tỉnh có thể chịu tác động của nhiều hình thái thời tiết khác nhau. Trước tình hình đó, Công ty Điện lực Khánh Hòa chủ động triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định. Các đơn vị trực thuộc tập trung kiểm tra đường dây, trạm biến áp, vị trí cột điện tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, cây cối ngã đổ hoặc giao thông bị chia cắt khi xảy ra mưa lớn. Qua kiểm tra, những vị trí xung yếu được xác định, đánh giá để có phương án xử lý kịp thời, hạn chế nguy cơ mất an toàn và gián đoạn cung cấp điện. Đồng thời, các đơn vị rà soát phương thức vận hành, đánh giá khả năng cấp điện trong từng tình huống, chủ động xây dựng phương án xử lý khi xảy ra sự cố.

Công nhân Công ty Điện lực Khánh Hòa kiểm tra lưới điện.

Cùng với củng cố lưới điện, công ty rà soát vật tư, thiết bị dự phòng, phương tiện thi công, xe chuyên dụng và hệ thống thông tin liên lạc. Các phương án ứng phó được xây dựng theo từng tình huống, từ sự cố cục bộ do giông lốc, cây ngã đổ đến trường hợp mưa lớn gây ngập, sạt lở hoặc ảnh hưởng đồng thời nhiều vị trí trên lưới điện. Việc chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ” giúp các đơn vị chủ động huy động lực lượng, phương tiện, nhất là tại những địa bàn khó tiếp cận.

Để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, công ty duy trì chế độ trực vận hành, theo dõi sát diễn biến thời tiết và tình trạng lưới điện; đồng thời tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng trong tiếp cận hiện trường, khắc phục sự cố. Đối với những khu vực bị ngập lụt, sạt lở, việc khôi phục cấp điện được thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, chỉ đóng điện trở lại khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Vận hành hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phụ tải

Song song với nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, Công ty Điện lực Khánh Hòa tập trung quản lý vận hành nguồn và lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm. Hiện công ty quản lý, vận hành 29 đường dây 110kV với tổng chiều dài hơn 309km và 6 trạm biến áp 110kV, tổng công suất 411MVA. Trên lưới điện 110kV có 23 nhà máy năng lượng tái tạo với tổng công suất hơn 1.073MW; hệ thống điện mặt trời mái nhà có tổng công suất hơn 393,7MWp, cùng các nguồn thủy điện. Với tỷ trọng năng lượng tái tạo lớn, công suất phát điện có thể biến động theo điều kiện thời tiết, trong khi nhu cầu phụ tải thay đổi theo hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. Vì vậy, công ty thường xuyên theo dõi tình trạng vận hành nguồn điện, phụ tải, điện áp và mức mang tải của các đường dây, trạm biến áp; phối hợp với các cấp điều độ điều chỉnh phương thức vận hành khi cần thiết. Qua đó, chủ động phòng ngừa nguy cơ quá tải cục bộ, nâng cao khả năng vận hành an toàn, ổn định của hệ thống điện

Ông NGUYỄN HỮU TIÊN - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Khánh Hòa cho biết: “Bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của công ty trong những tháng cuối năm. Chúng tôi yêu cầu các đơn vị chủ động kiểm tra, củng cố lưới điện, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện và phối hợp chặt chẽ với địa phương để ứng phó, xử lý kịp thời các sự cố do thiên tai. Trong mọi tình huống, an toàn của người dân và người lao động luôn được đặt lên hàng đầu”.

Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành tiếp tục được tăng cường. Thông qua các hệ thống giám sát, đo xa và công cụ quản lý, các đơn vị theo dõi tình trạng thiết bị, phát hiện dấu hiệu bất thường, hỗ trợ khoanh vùng sự cố và cung cấp dữ liệu phục vụ công tác điều hành. Cùng với đó, thông tin cảnh báo thời tiết, thiên tai và tình hình vận hành lưới điện được cập nhật thường xuyên, tạo điều kiện xử lý nhanh khi có tình huống phát sinh.

Trong phương án ứng phó thiên tai, công ty xác định ưu tiên khôi phục cấp điện cho các phụ tải thiết yếu như: Cơ sở y tế, hệ thống thông tin liên lạc, cấp nước, khu vực sơ tán dân và các công trình phục vụ phòng, chống thiên tai. Đối với những phụ tải yêu cầu cung cấp điện liên tục, các đơn vị phối hợp rà soát phương án bảo đảm nguồn điện dự phòng, góp phần duy trì hoạt động của các dịch vụ thiết yếu trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, công ty tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão; kịp thời thông báo cho ngành điện khi phát hiện dây điện đứt, cột điện nghiêng đổ hoặc thiết bị điện có nguy cơ mất an toàn.

Với sự chuẩn bị đồng bộ từ quản lý vận hành, củng cố lưới điện đến ứng phó thiên tai, Công ty Điện lực Khánh Hòa nỗ lực duy trì cung cấp điện an toàn, ổn định, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của sự cố đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những tháng cuối năm.