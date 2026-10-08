Công ty Điện lực Hà Tĩnh ký quy chế phối hợp với 5 xã

Chiều 8/10, Đảng uỷ Công ty Điện lực Hà Tĩnh và đảng uỷ các xã Can Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh, Tùng Lộc, Đồng Lộc tổ chức lễ ký quy chế phối hợp về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực, đầu tư xây dựng công trình điện, phát triển điện mặt trời mái nhà, tiết kiệm điện, cung cấp dịch vụ điện và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tham dự có đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Toàn cảnh lễ ký kết.

Theo quy chế phối hợp, Đảng uỷ Công ty Điện lực Hà Tĩnh và Điện lực Can Lộc phối hợp với đảng ủy, UBND 5 xã rà soát, phát hiện và xử lý các nguy cơ mất an toàn điện, vi phạm hành lang bảo vệ công trình điện lực; kiểm tra các công trình xây dựng có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống điện. Trước mùa mưa bão, các bên chủ động phối hợp phát quang hành lang lưới điện, tập trung xử lý những vấn đề trọng tâm, cấp bách.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết.

Các địa phương có trách nhiệm nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời thông tin cho ngành điện khi phát sinh dự án hoặc nhu cầu tiêu thụ điện lớn để có phương án đầu tư trạm biến áp, đường dây cấp điện phù hợp.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, cơ quan, doanh nghiệp chấp hành các quy định về an toàn điện, bảo vệ công trình điện lực và hành lang an toàn công trình điện lực.

Ông Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh phát biểu tại lễ ký kết.

Quy chế cũng xác định rõ trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống thiên tai, xử lý sự cố và các tình huống khẩn cấp; khảo sát, xác định vị trí, hướng tuyến, hành lang bảo vệ công trình điện lực; giải phóng mặt bằng, bảo vệ công trình trong quá trình thi công và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Cùng với đó, các bên phối hợp tuyên truyền, vận động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà; hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng tiếp cận các dịch vụ điện và ứng dụng chăm sóc khách hàng của ngành điện.

Ông Nguyễn Duy Cường - Chủ tịch UBND xã Gia Hanh phát biểu ý kiến tại lễ ký kết.

Đảng ủy Công ty Điện lực Hà Tĩnh lãnh đạo, chỉ đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh cụ thể hóa, tổ chức thực hiện quy chế; phân công Điện lực Can Lộc làm đầu mối trực tiếp phối hợp với UBND 5 xã. Hai bên chủ động trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra, xác minh và xử lý các vụ việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

Đối với những nguy cơ mất an toàn điện có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản hoặc an toàn hệ thống điện, bên phát hiện phải kịp thời thông tin cho bên liên quan để phối hợp xử lý. Những vụ việc phức tạp, liên quan nhiều cơ quan, đơn vị sẽ được xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, trách nhiệm và thời gian thực hiện.

Đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao việc ký kết Quy chế phối hợp. Đây là cơ sở quan trọng để các đơn vị, địa phương tăng cường trách nhiệm, chủ động phối hợp trong bảo đảm an toàn điện, bảo vệ công trình điện lực và triển khai các dự án điện trên địa bàn.

Đồng chí Trần Nhật Tân đề nghị các bên sớm cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất, duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở; thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm, phát huy những cách làm hiệu quả để xem xét nhân rộng, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống điện, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh ký quy chế phối hợp với 5 xã địa bàn Can Lộc