Chiều 19/11, Đảng ủy Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp với Đảng ủy các xã Tiên Điền, Nghi Xuân, Đan Hải và Cổ Đạm về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực, đầu tư xây dựng công trình điện, phát triển điện mặt trời mái nhà, tiết kiệm điện, cung cấp dịch vụ điện và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đại biểu dự lễ ký kết quy chế phối hợp.

Quy chế phối hợp được ký kết gồm 3 chương, 9 điều, quy định cụ thể về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương thức phối hợp giữa Đảng ủy Công ty Điện lực Hà Tĩnh với Đảng ủy 4 xã: Tiên Điền, Nghi Xuân, Đan Hải và Cổ Đạm.

Theo đó, các bên tập trung phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ: bảo đảm an toàn điện, bảo vệ hành lang công trình điện lực; phòng ngừa, xử lý nguy cơ mất an toàn điện; đầu tư, xây dựng và vận hành hệ thống điện; phát triển điện mặt trời mái nhà; thực hiện tiết kiệm điện và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Ông Đỗ Tiến Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh phát biểu tại lễ ký kết.

Thời gian qua, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cấp lưới điện, nâng cao chất lượng cung ứng điện và dịch vụ khách hàng. Đặc biệt, trước những diễn biến của thiên tai, nhất là các cơn bão số 5, số 10 năm 2025, ngành điện đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục sự cố, dựng lại hàng chục nghìn cột điện bị đổ gãy, sớm khôi phục cấp điện an toàn cho Nhân dân.

Tuy nhiên, công tác quản lý, vận hành lưới điện trên địa bàn vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: tiến độ bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn từ một số hợp tác xã còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng, di dời cột điện phục vụ các công trình giao thông, xây dựng nông thôn mới còn gặp khó khăn; vẫn còn tình trạng người dân tự kéo điện bằng cọc tre, cọc sắt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Để tháo gỡ những tồn tại này, quy chế xác định rõ trách nhiệm của từng bên. Đảng ủy Công ty Điện lực Hà Tĩnh lãnh đạo, chỉ đạo công ty và Điện lực Nghi Xuân thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật; rà soát các khu vực có nguy cơ mất an toàn, ưu tiên nguồn lực xử lý những tồn tại kéo dài. Đảng ủy các xã lãnh đạo UBND và hệ thống chính trị địa phương tăng cường quản lý địa bàn, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành quy định về an toàn điện, phối hợp giải phóng mặt bằng và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Đảng ủy xã Tiên Điền phát biểu tại lễ ký kết.

Trong đó, Điện lực Nghi Xuân được giao làm đầu mối trực tiếp phối hợp với UBND 4 xã Tiên Điền, Nghi Xuân, Đan Hải và Cổ Đạm chủ động trao đổi thông tin, kiểm tra, xác minh và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh. Đối với những tình huống thiên tai, sự cố điện, hai bên phối hợp bảo vệ hiện trường, bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện để lực lượng ngành Điện tiếp cận và khắc phục sự cố, ưu tiên an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Quy chế cũng chú trọng phối hợp nắm bắt nhu cầu sử dụng điện, các dự án phát triển kinh tế - xã hội để ngành Điện chủ động phương án đầu tư hạ tầng đồng bộ; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phát triển điện mặt trời mái nhà theo định hướng của Chính phủ, UBND tỉnh.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh ký kết quy chế với 4 xã.

Thông qua việc ký kết quy chế phối hợp, Đảng ủy Công ty Điện lực Hà Tĩnh và Đảng ủy 4 xã hướng tới phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm quản lý của chính quyền và năng lực chuyên môn của ngành điện; tạo sự đồng thuận, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong bảo đảm an ninh, an toàn năng lượng, nâng cao chất lượng cung ứng điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.