Các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự buổi lễ.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và đại biểu tham dự buổi lễ.

Sáng 26/11, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập (1991 – 2026) và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen và lãnh đạo một số sở, ngành. Về phía Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, có bà Đỗ Nguyệt Ánh – Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty; lãnh đạo Tổng Công ty và các phòng ban chuyên môn. Cùng tham dự có lãnh đạo công ty điện lực các tỉnh bạn, các doanh nghiệp đối tác, lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh qua các thời kỳ và tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động công ty.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng hoa chúc mừng Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Ngày 30/9/1991, sau khi tỉnh Hà Tĩnh được tái lập, Sở Điện lực Hà Tĩnh – tiền thân của Công ty Điện lực Hà Tĩnh được thành lập trên cơ sở chia tách từ Sở Điện lực Nghệ Tĩnh. Những ngày đầu thành lập, công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn khi cơ sở vật chất thiếu thốn, lưới điện chưa đồng bộ, thiết bị lạc hậu, nguồn nhân lực hạn chế.

Toàn đơn vị khi đó chỉ có 213 cán bộ, công nhân viên; hệ thống lưới điện gồm 1 trạm biến áp 110 kV Thạch Linh, 38,4 km đường dây 110 kV, 672 km đường dây trung thế, 7 trạm trung gian và 232 trạm biến áp phân phối. Đến cuối năm 1992, toàn tỉnh mới có 140/259 xã, phường được tiếp cận điện lưới quốc gia.

Ông Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Năm 1996, Sở Điện lực Hà Tĩnh đổi tên thành Điện lực Hà Tĩnh. Đây là giai đoạn công ty từng bước kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, vận hành và đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng tăng của địa phương.

Đến ngày 1/6/2010, Điện lực Hà Tĩnh chính thức đổi tên thành Công ty Điện lực Hà Tĩnh, trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Từ nền tảng được xây dựng qua nhiều năm, công ty tiếp tục đầu tư phát triển lưới điện, mở rộng năng lực cấp điện, ứng dụng khoa học, công nghệ, cải tiến phương thức quản lý và từng bước chuyển đổi từ mô hình quản lý truyền thống sang mô hình vận hành hiện đại.

Hiện nay, công ty đang quản lý, vận hành 13 trạm biến áp 110 kV; 275,58 km đường dây 110 kV; hơn 3.300 km đường dây trung thế; gần 7.900 km đường dây hạ thế và 3.047 trạm biến áp phân phối. Hệ thống điện của công ty đã và đang phục vụ hiệu quả các khu kinh tế, khu công nghiệp và những dự án trọng điểm của tỉnh.

Đại biểu theo dõi phóng sự về 35 năm xây dựng và phát triển Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Công ty đặc biệt chú trọng công tác hiện đại hóa, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ. Đến nay, 100% trạm biến áp 110 kV của công ty đã chuyển sang mô hình vận hành không người trực; 100% công tơ điện tử được kết nối đo xa tự động; toàn bộ dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến cấp độ 4 theo mô hình dịch vụ được triển khai.

Qua từng giai đoạn phát triển, quy mô điện thương phẩm và doanh thu của công ty tăng trưởng đáng kể. Năm 2026, công ty đang cấp điện cho khoảng 490.000 khách hàng, sản lượng điện thương phẩm đã đạt hơn 1,97 tỷ kWh, doanh thu đạt hơn 5.592 tỷ đồng.

Với những nỗ lực bền bỉ trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, công ty đã được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu như: Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên và người lao động Công ty Điện lực Hà Tĩnh đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân tỉnh nhà.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Điện không chỉ là dịch vụ thiết yếu mà còn là hạ tầng chiến lược, có vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực tiễn phát triển đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực cung ứng, truyền tải và phân phối điện, đòi hỏi hệ thống điện phải được đầu tư đồng bộ, hiện đại, có tính dự báo và khả năng đáp ứng lâu dài. Quan điểm nhất quán của tỉnh là hạ tầng điện phải đi trước một bước, tuyệt đối không để thiếu điện, quá tải lưới điện trở thành điểm nghẽn, cản trở phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện tốt về quy hoạch và đầu tư phát triển hệ thống điện; bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, tự động hóa, hiện đại hóa hệ thống điện; nâng cao chất lượng phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo hiệu quả hoạt động. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn và tác phong chuyên nghiệp; xây dựng văn hóa doanh nghiệp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; quan tâm chăm lo đời sống người lao động và thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng.

Cùng đó, tiếp tục phát huy hiệu quả quy chế phối hợp giữa Đảng ủy công ty với cấp ủy các xã, phường; chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng công trình điện; tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân sử dụng điện tiết kiệm, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai các dự án.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đối với Hà Tĩnh trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Tổng Công ty tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực đầu tư, nâng cấp hệ thống lưới điện và các trạm biến áp; đẩy nhanh tiến độ các công trình điện trọng điểm, nâng cao năng lực truyền tải, phân phối và độ tin cậy cung cấp điện.

Lãnh đạo UBND tỉnh cam kết tiếp tục quan tâm, đồng hành, chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty Điện lực Hà Tĩnh thực hiện tốt nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đỗ Nguyệt Ánh – Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đối với sự phát triển của tỉnh và hoạt động chung của Tổng Công ty. Đồng thời, cảm ơn sự quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh để Công ty Điện lực Hà Tĩnh và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc triển khai hiệu quả nhiệm vụ cung ứng điện trên địa bàn.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh đề nghị thời gian tới, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được giao; chủ động bám sát thực tiễn, nắm bắt nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, kịp thời tham mưu lãnh đạo tỉnh các giải pháp bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định. Cùng đó, chú trọng nâng cao chất lượng công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng; quan tâm thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng hình ảnh người thợ điện nhân ái, trách nhiệm, gắn bó với địa phương và cộng đồng.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc luôn đồng hành, sẵn sàng huy động nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hà Tĩnh và Công ty Điện lực Hà Tĩnh thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dịp này, Công ty Điện lực Hà Tĩnh vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho tập thể công ty và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa chúc mừng Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Hà Tĩnh.